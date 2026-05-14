A San Marco dei Cavoti la presentazione del libro di Carmine Nardone “Masserie e vita contadina – La civiltà della terra contro l’oblio”

Ci sono luoghi che il tempo non cancella. Restano vivi nella pietra antica delle masserie, nel profumo del pane appena sfornato, nei passi lenti sui campi all’alba, nelle mani segnate dal lavoro e negli occhi pieni di dignità di chi ha fatto della terra una ragione di vita.

Da questa memoria profonda nasce “Masserie e vita contadina – La civiltà della terra contro l’oblio”, il nuovo libro del Presidente Carmine Nardone, una preziosa edizione Futuridea dedicata al racconto di un mondo autentico, fatto di sacrifici, tradizioni, semplicità e legami veri.

Un’opera che custodisce storie, volti e ricordi della civiltà contadina, trasformandoli in testimonianza viva di un patrimonio culturale che appartiene a tutti.

“La civiltà contadina non è nostalgia del passato, ma una lezione di futuro – dichiara Carmine Nardone –. Custodire la memoria delle masserie, del lavoro nei campi, dei saperi antichi e delle comunità rurali significa difendere la nostra identità più profonda e trasmettere alle nuove generazioni il valore della terra, della dignità del lavoro e del senso di appartenenza.”

La presentazione del volume si terrà domenica 17 maggio alle ore 17:30 presso la Sala Comunale di San Marco dei Cavoti.

A coordinare l’incontro sarà l’agronomo Giuseppe De Ioanni. Interverranno Angelo Marino, Sindaco di San Marco dei Cavoti e Presidente dell’Ordine degli Agronomi, e Roberto Costanzo, esperto di storia rurale.

La serata sarà impreziosita dalla partecipazione straordinaria di Maurizio Stammati, tammorra e voce narrante, e di Alessandro Parente, musicista e direttore della Piccola Orchestra di Organetti “Il Respiro dell’Anima” di Benevento, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra parole, emozioni e tradizioni popolari.

Non sarà soltanto la presentazione di un libro, ma un momento di memoria condivisa, un ritorno alle radici e ai valori di una civiltà che continua a parlare al presente attraverso la forza della terra e della sua storia.