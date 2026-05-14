Strumenti previdenziali e benefici assistenziali per i medici: il convegno Sabato presso l'ordine dei medici di Benevento

Sabato 16 maggio alle 9 presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento, si terrà il convegno “ENPAM in evoluzione: strumenti previdenziali e benefici assistenziali per il medico di oggi”, un momento di confronto dedicato al futuro della previdenza e della tutela dei professionisti della sanità.

L’incontro, che si aprirà con l'autorevole intervento del dott. Alberto Oliveti – Presidente Fondazione E.N.P.A.M. , nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo del sistema previdenziale nella vita professionale di medici e odontoiatri, offrendo una panoramica aggiornata sugli strumenti di sostegno economico e assistenziale disponibili e sulle prospettive di sviluppo del settore.

In un periodo di profondi cambiamenti che interessano il Servizio sanitario nazionale e l’organizzazione del lavoro medico, l’attenzione sarà rivolta alle opportunità messe a disposizione dalla Fondazione ENPAM, punto di riferimento per la previdenza dei professionisti sanitari.

Il programma affronterà i principali temi legati alla pianificazione previdenziale: dalle pensioni alle misure di assistenza, dal sostegno al reddito alle diverse opzioni contributive, come riscatto, ricongiunzione, cumulo e aliquota modulare. Sarà inoltre dedicato spazio alla previdenza complementare e al ruolo di FondoSanità nella costruzione di una maggiore stabilità economica nel lungo periodo.

Nel corso della giornata, esperti e funzionari ENPAM saranno a disposizione per fornire informazioni e consulenze individuali, con l’obiettivo di chiarire dubbi e supportare gli iscritti nella gestione delle proprie posizioni contributive.

La parte conclusiva dell’evento sarà caratterizzata da una tavola rotonda con i Presidenti degli Ordini dei Medici della Campania e del Molise, occasione di dialogo sulle criticità del territorio e sulle possibili evoluzioni del sistema previdenziale e assistenziale.

L’iniziativa si propone come un’opportunità di aggiornamento e confronto, finalizzata a rafforzare la consapevolezza dei professionisti rispetto agli strumenti di tutela oggi disponibili e alle prospettive future della categoria.