Giornata Internazionale dei Musei, lunedì 18 maggio: Teatro Romano protagonista Spazio vivo di partecipazione, dove la parola e l’interpretazione teatrale si intrecciano con storia

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, lunedì 18 maggio 2026, il Teatro romano di Benevento promuove un’intera giornata di iniziative culturali che intrecciano musica, parola e memoria, riaffermando il ruolo dei luoghi della cultura come spazi di incontro, dialogo e partecipazione.

Il programma si apre in mattinata con “Armonie nei Luoghi della Storia”, iniziativa che si inserisce nel tema internazionale dell’edizione 2026, “Musei che uniscono un mondo diviso”. Attraverso il linguaggio universale della musica, l’evento intende valorizzare il patrimonio storico e archeologico come luogo simbolico di condivisione tra generazioni e comunità. Protagonisti saranno i giovani musicisti dell’Orchestra Verticale Territoriale Junior della Provincia di Benevento, progetto che coinvolge il Liceo Musicale “G. Guacci” di Benevento e numerosi istituti comprensivi del territorio, a testimonianza di una collaborazione ormai consolidata tra istituzioni scolastiche e luoghi della cultura.

Nel pomeriggio “Con Francesco e Chiara sulla Strada della Fratellanza”, evento promosso in collaborazione con l’Associazione ANSPI Addolorata e il Centro Lettura “Leggere in Libertà”. Inserita nelle celebrazioni dell’Anno Giubilare dedicato a San Francesco, l’iniziativa propone letture sceniche e performance recitative ispirate al messaggio di fraternità, dialogo e pace di Francesco e Chiara d’Assisi. In questo contesto, il Teatro romano di Benevento diventa spazio vivo di riflessione e partecipazione, dove la parola e l’interpretazione teatrale si intrecciano con la memoria storica del monumento.

Il Teatro romano di Benevento si conferma, così, come luogo capace di accogliere linguaggi diversi e pubblici differenti, valorizzando il patrimonio culturale non solo come testimonianza del passato, ma come esperienza condivisa, educativa e sociale, aperta al presente.

Programma

Ore 9.00: Raduno dell’Orchestra Verticale Territoriale Junior

Ore 10.30: Concerto aperto al pubblico (accesso con biglietto di ingresso al Teatro)

Ore 17.30: Letture sceniche e performance recitative “Con Francesco e Chiara sulla Strada della Fratellanza”.