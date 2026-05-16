E-Distribuzione, stop alla corrente tra Benevento e Avellino

E-Distribuzione informa che, per consentire urgenti lavori di manutenzione alla Cabina Primaria di Benevento Nord, nella giornata di giovedì 21 maggio 2026 sarà temporaneamente interrotta l’erogazione dell’energia elettrica in diverse aree delle province di Benevento e Avellino. L’interruzione interesserà forniture di media e bassa tensione dalle ore 1:00 alle ore 6:00. Di seguito il comunicato completo con l’elenco delle strade e delle zone interessate dall’intervento.
Comune di Benevento (BN)
Biv CASTELPOTO, Cal OLIVELLA, Cda ACQUAFREDDA, Cda BADESSA, Cda BORGONERO, Cda CAMERELLE, Cda CAMERELLE VECC, Cda CAMPO MAZZONE, Cda CAPODIMONTE, Cda CAPOIAZZO, Cda CARDILLI, Cda CARDONCELLI, Cda CARDONI, Cda CELLARULO, Cda CESI, Cda CIANCELLE, Cda CIOFANI, Cda CORVACCHINI, Cda CRETAROSSA, Cda CRETAZZO, Cda EPITAFFIO, Cda FASANELLA, Cda FOSSI, Cda FRANCAVILLA, Cda GRANPOTENZA, Cda IMPERATORE, Cda LAFRANCESCA, Cda LAMMIA, Cda LEMURATE, Cda MADONNA SALUTE, Cda MALECAGNA, Cda MASSERIA NUOVA, Cda MONTE PINO, Cda MONTECALVO, Cda MOSCANFRONI, Cda MOSTI, Cda OLIVOLA, Cda OLMERI, Cda PACCHIANA, Cda PAMPARUOTTOLO, Cda PANELLI, Cda PERROTTA, Cda PERROTTIELLO, Cda PEZZAPIANA, Cda PIANO BOREA, Cda PIETRAPERTOSA, Cda PINO, Cda PONTE VALENTIN, Cda PONTICELLI, Cda RIPAMORTA, Cda RIPAZZECCA, Cda ROSETIELLO, Cda ROSETO, Cda S VITO, Cda S.ANGELO PIES, Cda SANTA COLOMBA, Cda S.VITALE, Cda SAN CHIRICO, Cda SAN DOMENICO, Cda SAN GIOVANNI, Cda SCAFA, Cda SCIABACCA, Cda SERRETELLE, Cda SPEZZACATENA, Cda SPONSILLI, Cda STELLA, Cda TORRE ALFIERI, Cda TORRETTA, Cda TRIEMOLO, Cda VALLERECCIA, Cda VALLICARDI, Cso DANTE ALIGHIERI, Lgo FEULI, Lgo SAN LORENZO, Loc BADESSA, Loc CAMERELLE VEC, Loc CARDONI PONTE, Loc CORVACCHIN, Loc GRAN POTENZA, Loc MALECAGNA, Loc OLMERI, Loc PAMPARUOTTOLO, Loc PANTANO, Loc PEZZAPIANA, Loc ROSETO, Loc S.CLEMENTINA, Loc SAN CHIRICO, Loc SANTA COLOMBA, Loc TRIEMOLO, Loc VALLERECCIA, Pza BASILE GAETANO, Pza BISSOLATI L, Pza CARD B PACCA, Pza COLONNA VITTOR, Pza MAZZEO MARIO, Pza S COSIMO, Pza S DONATO, Pzl CARDUCCI, SS STATALE 90 BIS, Str ADUA, Str NAPOLI, Str PONTE CAVALLO, Str SAN PASQUALE, Str SEG PAGA F, Str TIENGO, Svn SPEZZAMADONNA, Trv CAP MAZZELLA L, Trv TRIESTE E TRENT, V A. ABETE, V ADELPERGA, V ADUA, V AGILULFO, V ANZONE, V APPIO CLAUDIO, V BAGNI, V BIAGIO DA MORCO, V BIANCHI LEONARD, V CALANDRA N, V CAP MAZZELLA L, V CAPODIMONTE LOD, V CAPPARUCCIA FIL, V CIMBAROLI VINC, V CIMITERO, V COMPAGNA FRANCESCO, V CROCE ROSSA, V CUPA DEL GESU, V CUPA PONTICELLI, V DA BENEVENTO R, V DA TELESE ALESS, V DAMASO, V DE LONGIS GIOV., V DE RIENZO GENN., V DEI DAUNI, V DEI LONGOBARDI, V DEI PENTRI, V DEL POMERIO, V DELLA CASA G, V DELL'ESPERANTO, V DIACONO PAOLO, V DIAZ ARMANDO, V FATEBENEFRATELLI, V FRAGOLA, V FRANCESCO PAGA, V GODUTI ENNIO, V GRIMOALDO RE, V ILDERICO, V ISONZO, V LUNIGIANI, V MANFREDI SVEVIA, V MAZZELLA LUCA, V MURA DELLA CACCIA, V NAPOLI, V NAPOLI PCO APPI, V NUOVA CALORE, V NUZZOLO COSIMO, V PACIFICO MARIA, V PAD DE GIOVANNI, V PAOLELLA ALFREDO, V PAOLO VI, V PEDICINI, V PIO IX, V PIRANDELLO, V PLANCO MUNANZIO, V PONTECORVO, V PONTICELLI, V PONTIERI, V PORTA RETTORE, V POSILLIPO, V PRIMO MAGGIO, V RICCI CLINO, V ROMOALDO II, V ROTILI MARIO, V ROTONDA D.SCIEN, V RUSSO MARIANO, V S COSIMO, V S DONATO, V S LORENZO, V S LUCIA, V S PASQUALE, V S PIETRO BADIA, V S CLEMENTINA, V S.GIOVANNI DIDI, V SAN MASS.KOLBE, V SERGIO PAGA F., V SESSUALDO, V STASI CARLO, V STAZ VITULANO, V STURZO L., V TIENGO, V TORRE CATENA, V TRIESTE E TRENT, V URSUS, V VALFORTORE, V VECCHIA VITULAN, V VENTICINQUE LUGLIO, V VITTORIO VENETO, V VITULANESE, V ZAZO ALFREDO, Vco BAGNI I, Vco SAN LORENZO, Vle DEI RETTORI, Vle PRINCIPE NAPOLI, Vle SAN LORENZO, Vle VITTIME NASSIRIJA.
Comune di Castelpoto (BN)
Cal CIMITERO VECCHIO, Cda BALENARA, Cda BALZATA, Cda BOSCO CISANO, Cda CAMPILONGO, Cda CARRARA, Cda CERRITELLO, Cda CESCO, Cda FORNILLO, Cda LAGO, Cda MONACO, Cda MONTEFOCARETA, Cda MOTTA, Cda PARCO, Cda PARISI, Cda PEZZENTE, Cda PISCIARIELLO, Cda PORTELLE, Cda VALLE, Cda VELARDI, Cda VIGNA, Cda VIGNA CORTE, Cda VISCEGLIE, CSO PRINCIPE NAPOLI, Lgo VILLA, Loc MASSERIA MAIO, Pza GARIBALDI, Pza LIBERTA, Pza PONTI, V ACQUARA, V AIA DEGLI ULIVI, V ALDO MORO, V BALZATA, V CAMPOMANDARO, V CAPPELLA, V CAVARENA, V CAVUTO, V CHIESA, V CIMITERO, V CIRCUNV DIAZ, V CUPA, V DIAZ ARMANDO, V DIETRO TORRE, V FONTANA, V GELSO, V GRAMSCI A, V MARZIO, V MATTEOTTI GIAC, V MINICONE, V PARCO, V PERGOLA, V PONTE LOSSAURO, V ROMA, V ROSARIO, V S ANDREA, V S MAURO, V S ROCCO, V SPELA, V TOGLIATTI P, V TORRE CASTAURO, V VENTI SETTEMBRE, Vco CAVUTO II, Vco COLONNA, Vco CORTO, Vco CROCE, Vco FORNO, Vco MAZZINI, Vco MONTE, Vco PIETRA, Vco PORRILLO, Vco S PIETRO, Vco SELICE I, Vco SELICE II, Vco STORTO.
Comune di Ceppaloni (BN)
Cda BELVEDERE, Cda CARTOFFO, Cda FICONE, Cda MALERBA, Cda PETRARA, Cda S ANGELILLO, Cda S ANGIOLILLO, Cda TRESSANTI, Cda TROCCHIA, Frz BELTIGLIO, Loc CONNUTTO, Loc MAROTTI, SS 7 VIA APPIA, SS STATALE APP SGV, V CARTOFFO, V CORTOFFO, V FONDO VALLE SAB, V GIARDELLI, V MASSERIA ALFIERI, V PETRARA, V PROVINCIALE, V ROTOLA, V TRESSANTI.
Comune di Fragneto Monforte (BN)
Cda MONTERONE.
Comune di Pietrelcina (BN)
Cda CIOFANI, Cda FONTANA FIERI, Cda FONTANELLE, Cda FRASSO, V FONTANA FIERI, V FONTANELLE, V SAN DOMENICO, V STATALE 212.
Comune di San Leucio del Sannio (BN)
Cda BAUDINE, Cda FESTOLA, Cda FIEVO, Cda MACCABEI, Cda MACCHIA ROTONDA, Cda MERICI, Cda PAPARULO, Cda PIANALFIERI, Cda SAN MARCELLO, Cda SASSI, V ALVANELLA, V AMICOLI, V ARIARELLE, V CASALE, V CAVUOTI, V FERROVIA, V MAZZINI, V PROVINCIALE, V VARDARO.
Comune di San Nicola Manfredi (BN)
Cda GIARDINO, Cda SALA, Cda TORRE PAGLIARA.
Comune di Sant’Angelo a Cupolo (BN)
Cda BORGONERO, Cda FRATESE, Cda PESCARA, Cda PIANA MONTORSI, Frz MONTORSI BORGONERO, Loc BORGONERO, Loc PIANA MONTORSI, V LEONARDO DA VINCI, V PESCARA, V STAZ. MONTORSI, Vle MICHELANGELO.
Comune di Apollosa (BN)
Cda CANCELLONICA, Cda EPITAFFIO, Cda IZZI CERRETIELL, Cda TUFARIELLO, V EPITAFFIO, V IZZI.
Comune di Campoli del Monte Taburno (BN)
Cda RUGIANA, V PANTANELLE, V VALLE DI MAIO.
Comune di Cautano (BN)
V MULINO DELL ESCHE.
Comune di Foglianise (BN)
Cda ACQUARA, Cda BADIA, Cda CIENZI, Cda IENGA, Cda MASSERIA NUOVA, Cda PALMENTA, Cda TRESCINE, Cda UTILE, V CALCARA, V CONSORTILE VITULANESE, V CROCEVIA SALA, V IANNILLO, V MAZZELLA, V PRATO, V PROVINCIALE VITULANESE, V SALA, V SCAFA, V SERRADOCILE, V TRAGONETTI, V TUORO MATTEO, V VIGLIONE G.
Comune di Montesarchio (BN)
Cda IZZI.
Comune di Paupisi (BN)
Cda BADIA DORA, Cda CASELLA, Cda CESINE, Cda CISTERNA, Cda DIFESA, Cda FRASSO, Cda GROITI, Cda MAGARDI, Cda MARROCCHE, Cda MARRONE, Cda MONTE COCCELLA, Cda OLIVELLA, Cda OLIVETO, Cda ORGANI, Cda PAGANI, Cda PAGLIAIO VECCHIO, Cda PETRARA, Cda PEZZALONGA, Cda RAITE, Cda RAPISTI, Cda ROMANELLI, Cda SCAFA, Cda TERMITE, Cda TORONE, Cda VALLE CUPA, Cda VALLONI, Frz MANDARISI, Frz SAN PIETRO, Frz SAN PIETRO I, Pza ROMA, SS 372 TELESINA, V CANALE, V CESINE, V CIRASIELLO, V CORTE, V MORO ALDO, V ORGANI, V PAGLIARA, V ROTABILE, V STERPARA, V TERMINI.
Comune di Ponte (BN)
CON ASPRO, Cda CAMPOLONTUONO, Cda CANALE, Cda CASTELLUCCIA, Cda COLLI, Cda MADONNELLE, Cda PANTANO, Cda PIANA, Cda PUGLIA, Cda STAGLIO, Loc CASELLO KM 118, Trv STAZIONE I, Trv STAZIONE II, V CAMPO D ANTUONO, V CAMPO SPORTIVO, V CANALE, V CANDELE, V CIMITERO, V FRANCIGENA, V G. PALATUCCI, V MADONNELLE, V MONTE, V PIANA, V PUGLIA, V ROTABILE, V SCALO F S LOREN, V VENDITTI A, V VITULANESE, Vle STAZIONE.
Comune di San Lorenzo Maggiore (BN)
Cda CAMPOSERRE, Cda PIANA, Cda VALLE.
Comune di Torrecuso (BN)
Cda CENTORE, Cda CIURICA, Cda CURTI, Cda DEFENSE, Cda FERRARA, Cda FONTANAVECCHIA, Cda FOSSO NOCE, Cda IARDINO, Cda ISCA, Cda MERCURI, Cda ORGANI, Cda PANTANIELLO, Cda PANTANO, Cda PAZZANO, Cda PEZZA PAGLIARA, Cda PEZZE, Cda PONTEFINOCCHIO, Cda RIVOLTO, Cda S GIOVANNI, Cda SAN MARTINO, Cda SCANZONI, Cda TAVERNA, Cda TORA, Cda TORREPALAZZO, Cda TORREUONO, Cda UTILE, Loc TORREPALAZZO II, Pza MATTEOTTI G, SC DEFENSE, V CAPPELLA, V FABBRICATA, V FRESA, V MERCURI, V PANTANO, V PIETRAFITTA, V S LIBERO, V S PANTALEO, V SAUDE, V TEN TEDESCO F., V TORA.
Comune di Vitulano (BN)
Cda CORTEDONICA, Cda COSTE, Cda FICAROLA, Cda IZZO, Cda LORETO I, Cda PANTEROTTO, Cda PONTEROTTO, Frz S STEFANO, Loc CAMPOSAURO, Loc CAPPELLA, PTT MAIO ANTONIO, Pza MERCATO, Pza S MARIA MAGGIOR, Pza S SPIRITO, Pza SS TRINITA, Rmp SAN GIUSEPPE I, Rmp SAN GIUSEPPE II, Rmp SS TRINITA, Sal SAN GIUSEPPE, Trv CIRCUMVALLAZ I, V BRACANELLI, V CALCI, V CAMPOSAURO, V CAPO VITULAN I, V CARD MAZZELLO, V CASTELLO, V CERRILLI, V CIRCUMVALLAZIONE, V CORNACCHIOLA, V DEI MULINI, V FOGGIANO, V FOLLARI, V FONTANA, V FONTANA REALE, V FONTANELLE, V FUGGIANIELLO, V FUSCHI DI SOPRA, V FUSCHI DI SOTTO, V IADONISI, V MADONNA GRAZIE, V MANTELLI, V MATTALEONI, V MERCURI I, V OLITAGLIA, V PESCHIERA, V PEZZE, V PIETREMILI, V PONTERUTTO, V PROVINCIALE, V ROMA, V ROSI, V SANTA CROCE, V SAN GIUSEPPE, V S MARIA MAGGIOR, V S MENNA, V SAN PIETRO, V SANTO SPIRITO, V SANTO STEFANO, V TABURNO, V TAMMARI, V VALLE, V VALLICELLE, V VARIANTE, V VENNERICI, Vco CALABRACA, Vco CALCI I, Vco CALCI II, Vco CAPO VITULAN II, Vco FUSCHI SOPRA I, Vco FUSCHI SOTTO I, Vco IARDONISI, Vco MANTELLI I, Vco MATTALEONI, Vco ROMA I, Vco ROMA II, Vco ROMA III, Vco ROMA IV, Vco ROSI II, Vco ROSI III, Vco S CROCE, Vco S PIETRO I, Vco S PIETRO II, Vco S PIETRO III, Vco SS TRINITA, Vco TAMMARI, Vco VINCENZO I, VIA PIETRIMILI, Vle BRAGANELLI, Vle S PIETRO, Vle SS TRINITA.
Comune di Roccabascerana (AV)
Bgo ZOLLI, Cda PELLEGRINI, Frz TUFARA, Loc AREA PIP, V APPIA, V CANTONE, V CARACCIOLI, V CASE SPARSE, V CASE SPARSE TUFARA, V ISCA NOCE, V NAZIONALE, V PELLEGRINI, V VITTORIO VENETO, V ZAMPINI.
Comune di San Martino Valle Caudina (AV)
Cda BOSCOVIVO, Loc POETI, V BOSCOVICO, V BOSCOVIVO.