Cocaina, denaro e un'auto con una targa sospetta: un 23enne finisce in carcere Benevento. Il giovane è stato arrestato dalla Squadra mobile

Gli hanno sequestrato la droga e, per una motivazione diversa, anche l'auto. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. è l'ipotesi di reato prospettata nei confronti di Giovanni M., 23 anni, di Benevento, arrestato dalla Squadra mobile. E' accaduto tutto nella tarda serata: secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato fermato dagli agenti, che hanno poi proceduto ad una perquisizione. Un'attività che ha permesso di rinvenire 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma contante di 400 euro.

Attenzione puntata poi anche sulla macchina nella disponibilità del 23enne, che è stata portata via per una presunta clonazione della targa, ritenuta sospetta montata sul veicolo. Difeso dall'avvocato Anonio Leone, l'indagato è stato condotto negli uffici della Questura e successivamente, su disposizione del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, trasferito presso il carcere di contrada Capodimonte, dove nelle prossime ore comparirà dinanzi al Gip per l'udienza di convalida dell'arresto.