Cocaina, denaro e un'auto con una targa sospetta: un 23enne finisce in carcere

Benevento. Il giovane è stato arrestato dalla Squadra mobile

cocaina denaro e un auto con una targa sospetta un 23enne finisce in carcere
Benevento.  

Gli hanno sequestrato la droga e, per una motivazione diversa, anche l'auto. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. è l'ipotesi di reato prospettata nei confronti di Giovanni M., 23 anni, di Benevento, arrestato dalla Squadra mobile. E' accaduto tutto nella tarda serata: secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato fermato dagli agenti, che hanno poi proceduto ad una perquisizione. Un'attività che ha permesso di rinvenire 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma contante di 400 euro.

Attenzione puntata poi anche sulla macchina nella disponibilità del 23enne, che è stata portata via per una presunta clonazione della targa, ritenuta sospetta montata sul veicolo. Difeso dall'avvocato Anonio Leone, l'indagato è stato condotto negli uffici della Questura e successivamente, su disposizione del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, trasferito presso il carcere di contrada Capodimonte, dove nelle prossime ore comparirà dinanzi al Gip per l'udienza di convalida dell'arresto.

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