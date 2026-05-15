Benevento, l’AFMAL dona una culletta neonatale per l’ipotermia terapeutica All’Ospedale FBF “Sacro Cuore di Gesù”

Un nuovo importante traguardo per l’AFMAL sezione di Benevento che ha ufficialmente completato la donazione di una culletta neonatale destinata all’esecuzione dell’ipotermia terapeutica presso l’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù”.

Il progetto, annunciato nel luglio 2025 durante una cena di beneficenza tenutasi al Borgo degli Angeli, diventa oggi realtà dopo quasi un anno di lavoro e raccolta fondi. La nuova attrezzatura, che verrà donata alla Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale FBF di Benevento diretta dal Dott. Raffaello Rabuano, rappresenta un significativo potenziamento per il reparto neonatale e sarà impiegata in casi clinici selezionati per il trattamento di specifiche patologie.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato migliorare la qualità delle cure offerte ai neonati, dall’altro ridurre la necessità di trasferimenti verso altre strutture ospedaliere, consentendo alle famiglie – in particolare quelle in condizioni economiche e sociali più fragili – di rimanere vicine ai propri bambini nelle prime ore di vita.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’AFMAL Benevento, che ha voluto ringraziare tutti i donatori e benefattori che hanno reso possibile l’iniziativa, insieme al direttivo locale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a fra Lorenzo Antonio Gamos, ex priore, tra i promotori del progetto sin dalle sue origini, e all’attuale priore fra Michele Montemurri, per il sostegno e la collaborazione garantiti.

“Il progetto – ha dichiarato la presidente dell'AFMAL di Benevento Dott.ssa Roberta Zeppa - si inserisce nel più ampio percorso dell’associazione nel quadriennio 2022–2026, durante il quale lla sezione locale ha consolidato la propria presenza sul territorio, rafforzando un modello di intervento basato su solidarietà, assistenza e cura della persona. Accanto alla partecipazione a eventi civili e religiosi, l’associazione ha proseguito in modo costante anche le attività di supporto alle famiglie in difficoltà, tra cui la distribuzione di pacchi alimentari.

Non sono mancati, negli ultimi mesi, momenti di grande dolore per la comunità. Nel settembre 2025 è venuto a mancare don Pompilio Cristino, figura molto attiva nel mondo del volontariato e collaboratore dell’AFMAL. Il 1° maggio scorso, dopo mesi di sofferenza, è scomparso Fra Benedetto Possemato, punto di riferimento per l’associazione e promotore di numerose iniziative solidali, tra cui il “Camper dell’Oasi della Salute”. Entrambi sono stati ricordati – ha concluso la dott.ssa Zeppa - per il loro impegno costante a favore dei più deboli e per il contributo umano e spirituale offerto alla comunità”.

L’AFMAL Benevento ha, infine, rinnovato l’invito a cittadini, volontari e personale medico a collaborare alle proprie attività, anche attraverso la partecipazione a iniziative di visite gratuite.