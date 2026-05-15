Rimborsi "Dopo di Noi" per famiglie disabili: interrogazione di Mastella Il consigliere regionale sannita sui gravissimi ritardi per l'erogazione dei fondi

Il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della Giunta regionale dell Campania Roberto Fico e all’assessore al Welfare Andrea Morniroli in merito ai gravissimi ritardi nell’erogazione dei rimborsi previsti dalla legge nazionale sul “Dopo di Noi” destinati alle famiglie di persone con disabilità grave e autismo.

L’iniziativa nasce dopo la forte denuncia pubblica lanciata dal direttore del Corriere del Mezzogiorno, Enzo D’Errico, attraverso una lettera aperta pubblicata sull’edizione odierna del quotidiano, nella quale viene rappresentata la situazione drammatica vissuta da centinaia di famiglie campane costrette da oltre un anno e mezzo ad anticipare di tasca propria somme ingenti per garantire ai propri figli attività fondamentali di inclusione sociale, autonomia e cohousing.

“Non stiamo parlando di numeri o procedure burocratiche - spiega Pellegrino Mastella - ma di persone, di ragazzi fragili e di famiglie ormai allo stremo economico e psicologico. È inaccettabile che chi già affronta quotidianamente enormi difficoltà venga lasciato solo dalle istituzioni”.

Nell’interrogazione il consigliere regionale chiede alla Giunta di chiarire lo stato dei pagamenti, il numero delle famiglie ancora in attesa dei rimborsi e l’ammontare delle somme non ancora erogate. Mastella sollecita inoltre l’adozione immediata di misure straordinarie, anche attraverso un’anticipazione di cassa regionale, per evitare l’interruzione dei percorsi di cohousing e inclusione sociale.

“Il rischio concreto - prosegue - è che già dalle prossime settimane molti ragazzi autistici siano costretti a interrompere attività essenziali per il loro equilibrio, la loro crescita e la loro autonomia. Sarebbe una sconfitta civile prima ancora che politica”.

Il consigliere regionale chiede inoltre alla Regione Campania di intervenire con maggiore decisione nei confronti degli Ambiti territoriali inadempienti e di avviare finalmente una riforma strutturale del sistema di sostegno ai progetti del “Dopo di Noi”.

“La politica - conclude Mastella - ha il dovere di dare risposte immediate e concrete. Le persone con disabilità e le loro famiglie non possono essere considerate cittadini di serie B. Su temi così delicati non servono annunci o slogan, ma atti urgenti e responsabilità istituzionale”.