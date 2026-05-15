Allerta meteo: sabato scuole chiuse a Benevento La decisione del sindaco Mastella

Domani le scuole resteranno chiuse cosi cimitero, villa comunale e giardini pubblici. È la decisione annunciata dal primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella.

Nel dettaglio "Con ordinanza sindacale è stata disposta per la giornata di domani 16 maggio la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed esclusi il Conservatorio Sala e l’Università degli Studi del Sannio che si determineranno autonomamente; la chiusura della Villa comunale; la chiusura del cimitero, con eccezione delle attività di accoglienza funebre riservate ai soli familieri e le esigenze interne non prorogabili.

Alla base dell’ordinanza l’allerta meteo, diramata dalla Protezione civile regionale dalla mezzanotte alle venti di domani, che prevede temporali e venti forti con possibili raffiche e atteso altresì che nella giornata odierna un albero di alto fusto si è abbattuto all’interno del Campo Mellusi, determinando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Sul luogo i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e proceduto all’abbattimento di un ulteriore albero pericolante. Nel corso del successivo sopralluogo, è emerso che ulteriori alberature, tra Via Calandra e via Mustilli, sono suscettibili di cedimento improvviso, a causa della persistente situazione di instabilità meteo.

Pertanto da domani e fino a cessate esigenze è disposta anche la chiusura, con divieto di sosta, di Via Calandra (da via De Caro fino all’incrocio con via Mustilli); la chiusura al traffico veicolare di via Mustilli nel tratto tra l’incrocio con via Calandra e la Rotonda delle Scienze. Per effetto di ciò, gli autobus extraurbani terranno le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri esclusivamente sul tratto finale di via Mustilli (in prossimità del Guacci).