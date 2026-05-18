Ambiente: grande successo per l'iniziativa "Plastic Free" sul Monte Taburno Raccolte decine di sacchi di rifiuti

Nella giornata di ieri, domenica 17 maggio, il polmone verde del Monte Taburno è stato al centro di una straordinaria mobilitazione ecologista. Si è svolta infatti con grande successo l'iniziativa di pulizia ambientale targata Plastic Free, guidata dal referente di zona Mauro Cespa, che ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini e di una fitta rete di realtà locali.

L’evento è stato realizzato in stretta sinergia con il Rotary Club di Benevento, il Rotaract Club Valle Telesina, il Motoclub Legio Linteata, il FAI (Delegazione di Benevento), la Pro Loco e il WWF Sannio. L'iniziativa ha inoltre ottenuto il prestigioso patrimonio del Comune di Cautano, del Comune di Benevento e del Consiglio Regionale della Campania, a testimonianza dell'alto valore istituzionale e sociale della giornata.

I volontari, ritrovatisi alle ore 10:00 nei pressi del bivio per Piana Melaina, si sono rimboccati le maniche per bonificare l'area circostante. Il bilancio della giornata è purtroppo il riflesso di comportamenti incivili ancora troppo diffusi: sono stati infatti raccolti decine e decine di sacchi di rifiuti di ogni genere, abbandonati nei boschi e soprattutto a ridosso delle aree attrezzate con i tavoli da pic-nic.

Questa giornata non è stata soltanto un’azione pratica di pulizia, ma un forte grido d'allarme e un momento di profonda sensibilizzazione. Liberare l'ambiente dalle plastiche e dai rifiuti abbandonati è oggi una priorità assoluta e non più rimandabile.

La plastica, in particolare, rappresenta una delle minacce più letali per i nostri ecosistemi: non scomparendo mai del tutto, si frammenta in microplastiche che contaminano il suolo, penetrano nelle falde acquifere e entrano nella catena alimentare, minacciando la fauna selvatica e la salute umana.

Riqualificare aree di pregio naturalistico come il Monte Taburno significa restituire dignità al territorio, preservare la biodiversità e proteggere la bellezza del nostro patrimonio paesaggistico. Abbandonare una bottiglia o un imballaggio dopo un pic-nic significa ipotecare il futuro di questi luoghi per i prossimi secoli. L'obiettivo di Plastic Free e delle associazioni partner resta quello di trasformare l'indignazione in

azione, dimostrando che il cambiamento è possibile attraverso l'educazione, l'esempio e la

responsabilità collettiva. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che hanno dedicato la loro domenica alla cura del bene comune.