Sicurezza e lavoro: controlli e multe dei carabinieri nelle aziende agricole Verifiche di militari nel Sannio

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed contrasto al lavoro irregolare e caporalato al centro dei controlldei carabinieri che hanno effettuato verifiche in tutot il Fortore con i colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Vicino a Benevento sono state contestate ammende per oltre quattromilacinquecento euro ad un impenditore agricolo che non aveva provveduto a fornire un’adeguata formazione ad un lavoratore dipendente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che aveva omesso di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

In Val Fortore i Carabinieri hanno rilevato che il titolare di un’azienda agricola non aveva fatto partecipare un dipendente al corso qualificativo obbligatorio sulla sicurezza per i rappresentanti dei lavoratori e non aveva nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria, contestando due ammende dell’importo complessivo di oltre tremila euro.

In un’altra impresa agricola fortorina il titolare non aveva messo in atto le necessarie misure di salvaguardia dei dipendenti dai rischi di natura elettrica, omettendo di inviarli alla visita medica periodica, non garantendo loro la formazione in materia antincendio, sanitaria e di sicurezza e non redigendo il documento di valutazione dei rischi. Tali violazioni del ”Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro“ prevedono la comminazione di cinque ammende per un totale di quasi diecimila euro.

Nella Valle Telesina i militari hanno contestato un’ammenda da quasi duemila euro al titolare di un’azienda vinicola per mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre un imprenditore agricolo è incorso in un’ammenda di oltre duemila euro per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi ed in una sanzione amministrativa di duemilacinquecento euro con sospensione dell’attività imprenditoriale fino all’ottemperanza delle prescrizioni imposte.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, in stretta sinergia con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, svolge un’attenta e continua opera di monitoraggio e controllo nel comparto agricolo, come in ogni altro settore commerciale e produttivo, allo scopo di salvaguardare le maestranze impiegate e – soprattutto – di scongiurare il ricorrente fenomeno degli infortuni sul lavoro.