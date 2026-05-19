Una luce per la vita - Fiaccolata per i malati oncologici: pronta la IV edizione La quarta edizione dell'evento in programma domenica 31 maggio a Pietrelcina

Si presenta giovedì, alle 12, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, sede istituzionale della Provincia di Benevento, la Quarta Edizione di “Una luce per la vita - Fiaccolata per i malati oncologici” in programma a partire dalle ore 16.00 di domenica 31 maggio 2026 in Pietrelcina (BN).

Lo comunicano le Associazioni “The Power of Pink” e “Rosa Samnium”, che, con l’ideatore di questa straordinaria mobilitazione di donne e uomini, il Primario della Breast Unit del “Moscati” di Avellino Carlo Iannace, promuovono la marcia nella città natale di Padre Pio.

Anche per il 2026 si attendono sui Luoghi di San Pio migliaia di donne e uomini per una Fiaccolata che vuole illuminare il cammino di speranza per i malati oncologici.

Come per il passato, l’evento gode del Patrocinio morale di Regione Campania, Provincia di Benevento, Comuni di Benevento e Pietrelcina,

Enti religiosi ed Associazioni in nome della prevenzione delle patologie oncologiche e della solidarietà e dell’amicizia con le donne e gli

uomini che ne sono colpiti. Secondo tradizione, verranno illustrati nella Sala Consiliare della Provincia sannita, il 21 maggio alle 12.00, nel corso appunto di una Conferenza Stampa, i contenuti, le motivazioni e gli appuntamenti della Fiaccolata, con l’intervento di: Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento; Clemente Mastella, Sindaco di Benevento; Salvatore Mazzone, Sindaco di Pietrelcina; Fra’ Daniele Moffa, Parroco di Pietrelcina; Maria Pia De Chiara, Presidente “Rosa Samnium” e Carlo Iannace, Primario della Breast Unit del “Moscati” di Avellino.