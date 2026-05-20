Visite dermatologiche per le "Domeniche della Salute" L'iniziativa del rotary club di Benevento

Nuovo appuntamento per le “Domeniche della Salute” del Rotary Club di Benevento con Presidente Raffele Pilla.

Domenica 24 maggio 2026 visite dermatologiche per la prevenzione dei tumori cutanei, del melanoma e malattie cutanee ed autoimmuni con Antonia G. Galluccio.

Le malattie dermatologiche sono sempre più frequenti e spesso hanno un andamento cronico che determina, nel tempo, un forte impatto sul benessere psicofisico dei pazienti e gravi disabilità. I tumori cutanei, in aumento, sono più frequenti degli altri organi ed apparati del nostro corpo. Secondo le statistiche più recenti, una persona su cinque svilupperà nella vita un basalioma (la forma di cancro della pelle e meno aggressiva). Ma i numeri sono in costante aumento, e i casi di melanoma cutaneo (il più letale tumore cutaneo) sono raddoppiati in Italia negli ultimi 10 anni, stimolato anche dagli effetti dannosi dei raggi solari, che arriva fino a noi sottoforma di raggi UVA e UVB. I numeri della pelle, nel passato erano spesso diagnosticati nei loro fase avanzata, condizioni a cui si era praticamente impotenti, e le malattie dermatologiche infiammatorie ed autoimmuni gravi non avevano terapie efficaci. Ma oggi la situazione è cambiata, anche grazie a nuove terapie, e la prevenzione fatta attraverso campagne mirate, offerte dagli esperti alla popolazione.