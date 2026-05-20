Il senso delle cose invisibili: tra inclusione e scoperta sensoriale Il 23 maggio al Teatro Magnifico Visbaal

Il prossimo 23 maggio 2026 il Teatro Magnifico Visbaal di Benevento ospiterà “Aperitivo al buio – Il senso delle cose invisibili”, evento conclusivo del progetto “Non Perdiamoci di Vista”, promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di

Benevento nell’ambito dell’intervento co-finanziato dalla Regione Campania dedicato all’inclusione delle persone con disabilità sensoriale (DGR n. 607 del 25 ottobre 2023) che vede quale capofila di progetto Projenia SCS.

L’iniziativa si terrà in due appuntamenti, alle ore 16.00 e alle ore 18.30, offrendo ai partecipanti un percorso esperienziale capace di trasformare il buio in uno spazio di ascolto, relazione e consapevolezza.

L’evento nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva in cui mettere temporaneamente da parte la vista per lasciare spazio agli altri sensi. Durante l’“Aperitivo al buio”, infatti, i partecipanti saranno guidati in un percorso che coinvolgerà gusto, tatto, olfatto e udito, riscoprendo il valore delle percezioni spesso trascurate nella quotidianità dominata dalle immagini.

“Il senso delle cose invisibili” richiama la volontà di superare stereotipi e barriere culturali, promuovendo una riflessione autentica sul tema dell’inclusione e sulla possibilità di guardare il mondo da prospettive differenti. Nel buio, infatti, cadono le abitudini e si attenuano le differenze, lasciando spazio all’essenziale: l’incontro, l’ascolto e la condivisione.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un più ampio percorso dedicato alla sensibilizzazione sulla disabilità sensoriale, con l’intento di creare occasioni di dialogo e partecipazione tra persone con e senza disabilità, favorendo empatia, consapevolezza e inclusione sociale.

L’evento è in collaborazione con UNIVOC – Sezione Provinciale di Benevento, Lions Club Benevento Host e Lions Club Benevento Arco Traiano.