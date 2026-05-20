Benevento: studenti in aula per seguire un processo in Corte d’Assise Il progetto di Giurisprudenza UNISANNIO e Camera Penale

Ha preso il via il progetto di collaborazione tra il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Sannio e l’Osservatorio Università dell’Unione delle Camere Penali Italiane, nato nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nei mesi scorsi per offrire a studentesse e studenti un’esperienza diretta del processo penale.

L’iniziativa ha avuto il suo primo momento concreto oggi 20 maggio, con la partecipazione di studentesse e studenti all’udienza inaugurale del processo celebrato dinanzi alla Corte d’Assise di Benevento a carico di Salvatore Ocone, imputato per una tragica vicenda familiare avvenuta a Paupisi, che aveva profondamente colpito l’intera comunità locale e il territorio sannita.

Accompagnati da docenti tutor dell’Ateneo e da avvocati della Camera Penale di Benevento, gli studenti e le studentesse hanno potuto assistere alle prime fasi del dibattimento, osservando da vicino il funzionamento del processo penale in Corte d’Assise e confrontandosi con la complessità di un procedimento giudiziario di particolare rilievo.

L’esperienza è resa possibile grazie alla disponibilità del Presidente del Tribunale di Benevento e del Presidente della Sezione Penale, che hanno consentito ai partecipanti di assistere alle udienze e di avvicinarsi concretamente alla dimensione applicativa del diritto processuale e sostanziale. Il percorso proseguirà con la partecipazione ad altri procedimenti trattati in sede collegiale e con incontri tematici di approfondimento organizzati a margine delle udienze.

Il progetto mira a diffondere la conoscenza dei principi costituzionali del giusto processo penale, integrando lo studio teorico con l’osservazione diretta della pratica giudiziaria e promuovendo una formazione sempre più attenta al rapporto tra sapere accademico ed esperienza professionale.

L’iniziativa rappresenta un significativo momento di raccordo e proficua collaborazione tra accademia e avvocatura, nell’interesse della formazione delle future generazioni di giuristi e giuriste.