Ceppaloni denuncia il degrado delle strade provinciali Il Comune scrive a provincia e Prefettura

Il Comune di Ceppaloni alza la voce contro il grave stato di abbandono in cui versano alcune delle principali arterie provinciali del territorio comunale e chiede interventi urgenti alla Provincia di Benevento. Al centro della denuncia ci sono in particolare la strada provinciale per Tufara e quella che collega le frazioni di Santa Croce e Barba di Ceppaloni fino a San Giovanni e Beltiglio, considerate collegamenti essenziali per residenti, studenti, lavoratori, mezzi agricoli e soccorsi. Secondo l’Amministrazione comunale, le condizioni delle carreggiate avrebbero ormai superato ogni limite di sicurezza e decoro.

Frane e carreggiate ridotte a una sola corsia

Tra le criticità più gravi segnalate dal Comune vi sono le frane presenti da anni lungo diversi tratti stradali, mai risolte in maniera strutturale. In alcuni punti, infatti, la percorribilità sarebbe ridotta a una sola corsia, con evidenti rischi per la circolazione. A peggiorare ulteriormente il quadro è l’arrivo delle piogge. L’ostruzione dei canali di deflusso e la mancata rimozione dei residui dello sfalcio del verde provocherebbero ristagni d’acqua, allagamenti, accumuli di fango e detriti, accelerando il deterioramento del manto stradale e aumentando il pericolo per automobilisti e motociclisti.

“Non più semplici disagi, ma un problema di sicurezza pubblica”

L’Amministrazione comunale sottolinea come non si possa più parlare di normali problemi manutentivi, ma di una vera e propria condizione di abbandono prolungato che incide direttamente sulla sicurezza pubblica e sulla qualità della vita dei cittadini. “Da anni – evidenzia il Comune – si susseguono promesse e rassicurazioni senza che siano mai arrivati interventi risolutivi. Nel frattempo le strade continuano a peggiorare e i cittadini sono costretti a convivere con una situazione non più accettabile”. Nel documento emerge anche una critica politica sulla programmazione delle opere pubbliche provinciali. Il Comune si chiede infatti se tutti i territori vengano trattati con la stessa dignità istituzionale, ribadendo che la manutenzione delle infrastrutture non può dipendere da logiche di appartenenza politica.

Richiesti sopralluoghi immediati e interventi strutturali

Il Comune di Ceppaloni ha quindi chiesto formalmente alla Provincia di Benevento l’immediata effettuazione di sopralluoghi tecnici su tutti i tratti interessati e la programmazione urgente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tra le opere richieste figurano:

il ripristino del manto stradale;

la sistemazione di cunette e zanelle;

la pulizia dei punti di deflusso delle acque;

il controllo delle barriere di protezione;

il rifacimento della segnaletica;

verifiche tecniche sui movimenti franosi e interventi strutturali per ristabilire la piena percorribilità delle strade.

L’Amministrazione comunale richiama inoltre una precedente segnalazione inviata dal vicesindaco di Arpaise, che avrebbe evidenziato problematiche simili su altre arterie provinciali dell’area, segno di una situazione più ampia di trascuratezza infrastrutturale.

“Ceppaloni non è un territorio di serie B”

Nel passaggio conclusivo della nota, il Comune ribadisce con fermezza che Ceppaloni “non può e non intende più accettare di essere considerato un territorio di secondo piano”, chiedendo alla Provincia di garantire pari attenzione e sicurezza a tutte le comunità amministrate. In assenza di risposte rapide e interventi concreti, l’Amministrazione annuncia infine la possibilità di intraprendere ulteriori iniziative istituzionali per tutelare la sicurezza dei cittadini e gli interessi del territorio.