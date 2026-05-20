Il Giannone premiato al Salone del libro di Torino Gli studenti saniti si sono aggiudicati il premio speciale miglior live di classe

Alla quattordicesima edizione dei Comix Games, sezione scuole superiori, gli studenti del Liceo Classico Giannone di Benevento si aggiudicano il premio speciale Miglior Live di Classe. I ragazzi campani hanno vinto il titolo grazie alla verve dimostrata nell’esibizione sul palco. L’evento si è svolto lunedì 18 maggio nella Sala Azzurra del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si è trasformata, per un giorno, nell’arena più creativa d’Italia.

Sono partiti da Benevento assieme allo loro professoressa, Linda Mercuro, e a Torino, al Salone del Libro più importante d’Italia, si sono distinti fra centinaia di studenti, aggiudicandosi il premio speciale per il Miglior Live di Classe, un’esibizione dal vivo sul palco in cui le scuole in gara hanno cantano un loro testo su basi famose.

Stiamo parlando degli studenti del Liceo Classico Giannone di Benevento che, grazie alla determinazione, al talento e all’entusiasmo dimostrato, hanno conquistato il premio, nella gara conclusiva del concorso nazionale di ludolinguistica promosso da Comix (Franco Cosimo Panini Editore), Salone Internazionale del Libro di Torino e Repubblica@Scuola con il contributo di Mondadori, Museo Egizio, Bper Banca. Gli studenti e le studentesse di Benevento, che hanno riscritto la canzone “Falsi Leader” dei Club Dogo, hanno strappato il premio alle altre scuole superiori in gara: i licei Don Delfo Gioacchini di Orte (VT), Majorana di Orvieto (TR), Il Pontormo di Empoli (FI) oltre all’Istituto superiore Russell-Newton di Scandicci (FI). Per la sezione medie si sono sfidate, invece, le Scuole Secondarie di Primo Grado Faà di Bruno di Torino (che ha partecipato con due squadre), Ponti di Gallarate (VA), Leonardo da Vinci di Bologna, Antonio Deci di Orte e gli Istituti comprensivi Amedeo Moscati di Pontecagnano Faiano (SA), Giovanni XXIII di San Ferdinando di Puglia (BT), Calò – Deledda – Bosco” di Ginosa (TA). I giovani di Benevento si sono esibiti in un divertentissimo live di classe che ha conquistato i favori della giuria di esperti (composta da Laura Panini, Presidente di Franco Cosimo Panini, Federico Pace, giornalista de La Repubblica, Franco Barbolini, coordinatore editoriale di Comix e Valentina De Poli, scrittrice, giornalista e consulente per il Salone Internazionale del Libro di Torino e di quella popolare (rappresentata dal pubblico), grazie alla qualità del testo e alla straordinaria esibizione live, con tanto di coreografie.