Giunta, ok al Piao: nel 2026 18 nuove assunzioni, tra cui due dirigenti (Piano integrato attività e organizzazione

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il Piao (Piano integrato attività e organizzazione). Per l'anno 2026 sono state programmate complessivamente 18 assunzioni.

Nello specifico: 2 dirigenti: 1 dirigente tecnico e 1 dirigente amministrativo; 5 funzionari, di cui 1 tecnico Pnrr, 2 tecnici, 1 tecnico-energetico, 1 amministrativo. Prevista altresì una verticalizzazione in deroga; 7 istruttori, di cui 1 tecnico Pnrr, 4 istruttori di vigilanza (uno in assegnazione temporanea), 1 amministrativo-contabile, 1 istruttore dei servizi culturali; 4 collaboratori esperti: 3 amministrativi, 1 messo. Prevista una verticalizzazione.