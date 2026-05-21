Benevento. Il 23 maggio riapre il Giardino Storico della Rocca dei Rettori Tornerà ad accogliere cittadini e ospiti in un’atmosfera di luce, musica e convivialità

La Provincia di Benevento con Sannio Europa comunica la riapertura del Giardino Storico della Rocca dei Rettori con l’evento Incanto al Tramonto, in programma il 23 maggio 2026 alle ore 18.30 presso la Rocca dei Rettori di Benevento.

L’iniziativa rappresenta un momento simbolico di restituzione alla comunità, dopo oltre vent’anni, di uno dei luoghi più suggestivi e identitari della città, riportato a nuova vita grazie a un attento intervento di recupero e riqualificazione curato da Sannio Europa con l’arch. Giuliana Esposito, realizzato nel pieno rispetto della storia, dell’anima e dell’identità del luogo.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Mara Franzese e vedrà gli interventi del Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi; dell’Amministratore Unico di Sannio Europa,Raffaele Del Vecchio; del Soprintendente SABAP per le province di Caserta e Benevento, Mariano Nuzzo; del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella; di S.E. il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella.

La serata sarà accompagnata dalle note del Quartetto OFB e proseguirà con un percorso di degustazione curato da Sannio Consorzio Tutela Vini, AIS Benevento, GAIOGIN e Istituto Alberghiero “Le Streghe”.

Nel fascino sospeso della Golden Hour, il giardino storico tornerà ad accogliere cittadini e ospiti in un’atmosfera di luce, musica e convivialità, pensata per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Rocca dei Rettori attraverso un’esperienza immersiva ed elegante.

L’evento intende celebrare non soltanto la riapertura di uno spazio restituito alla collettività, ma anche una nuova visione di fruizione culturale capace di coniugare memoria, bellezza e contemporaneità.