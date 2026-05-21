Politiche giovanili e Aree Interne: incontro con l’assessora regionale Zabatta

Lunedì 25 maggio la città di Benevento ospiterà Fiorella Zabatta, assessora regionale alle Politiche giovanili. L’appuntamento è previsto per le 17 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, dove verrà affrontato il tema: “Politiche giovanili in Campania e Aree Interne”.
Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Nino Lombardi e l’introduzione della co-portavoce provinciale di Europa Verde Benevento, Pina Fontanella, i giovani saranno i protagonisti dell’incontro.
Si avvicenderanno negli interventi: Paola Ferraioli, co-portavoce regionale Gioventù Europa Verde (GEV). Pina Vallefuoco, dell’esecutivo nazionale Unione Giovani di Sinistra (UGS), Gianfelice Fusco, giovane di Sinistra Italiana Benevento, Ovidia Petruc, studentessa dell’Università del Sannio. Seguiranno i contributi di Beniamino Rega, co-portavoce provinciale di Europa Verde Caserta, e di Tonino Scala, segretario regionale di Sinistra Italiana.
Concluderà i lavori l’assessora regionale Fiorella Zabatta. Il coordinamento dell’incontro sarà curato da Anna Maria Mollica, segretaria del Circolo di Sinistra Italiana Benevento. A conclusione degli interventi, il microfono verrà aperto al pubblico partecipante. Nelle aree interne della Campania, le politiche giovanili possono diventare efficaci strumenti di rigenerazione territoriale.
Restituire visibilità a una generazione invisibile vuol dire attivare misure per rendere i giovani protagonisti della rinascita e del futuro dei nostri territori.