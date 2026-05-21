Estate all'Arco del Sacramento in memoria di Alessandro Verdicchio: il programma Si parte il 2 giugno con l'Orchestra Filarmonica di Benevento

Inizierà il due giugno alle ore 20, con un concerto dell'Orchestra Filarmonica di Benevento (biglietto d'ingresso euro 7), la rassegna 'Estate all'Arco del Sacramento', dedicato alla memoria del compianto dirigente di Palazzo Mosti Alessandro Verdicchio. Il secondo appuntamento, ad ingresso gratuito è per 4 giugno, sempre alle ore 20,00, con il concerto Timeless Melodies a cura del coro dlel'Istituto comprensivo Pascoli. La kermesse si snoderà tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Per gli spettacoli a pagamento, saranno comunicate successivamente le info utili per l'acquisto dei ticket.

Questo il calendario del mese di giugno: Giugno 2026 02 – ore 20 – ingresso € 7 Orchestra Filarmonica di Benevento “JUNI” - Letizia Vennarini, direttore :04 – ore 20 – ingresso libero Coro dell'I.C. Pascoli Concerto “Timeless Melodies”.

07 – ore 21 – ingresso con prenotazione Compagnia Argà “Napul’è”

13 – ore 20 – ingresso € 5 con prenotazione Compagnia La Nuova Bottega “Sister.. Azz!” - regia di Lia Zito

14 – ore 21 – ingresso con prenotazione Pro Loco Samnium & Flash Dance School “Arco in danza”

19 – ore 21 – ingresso € 10 Simply Singers – ore 21 Respect! The soul celebration

20 – ore 20 – ingresso libero Centro danza Nigrisoli "Coraline"

21 – ore 21 – ingresso € 10 Compagnia Bios Sannitica "Gli infiniti mondi di Giordano Bruno"

22 – ore 20 – ingresso libero Centro danza Nigrisoli “Lo Schiaccianoci”

27 – ore 21 – ingresso € 3 Compagnia di teatro popolare “A tutti ma non a me”

28 – ore 20 – ingresso libero Libero Teatro “Miscellanea”

29 – ore 19 – ingresso libero Mary’s School “Manfredi e le anime del Purgatorio”