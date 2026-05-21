Potenza, campione di "fair play": pulisce lo spogliatoio e lascia un dono Nonostante la sconfitta subita al Del Duca, i lucani si sono distinti per grande sportività

Bellissimo gesto del Potenza al termine del match perso 1-0 contro l'Ascoli allo stadio "Del Duca" nel ritorno del secondo turno nazionale dei playoff del campionato di Serie C. Il club lucano ha fatto trovare il proprio spogliatoio completamente pulito, con un messaggio di ringraziamento per l'ospitalità e lasciando in dono una pianta. Un gesto che è stato assai gradito dai padroni di casa marchigiani.

Ecco il testo del messaggio affisso alla porta degli spogliatoi

"Noi Siamo Potenza AllTogheter

E' la nostra missione dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito. Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore, ma l'abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito ed accogliente. Nel rinraziarvi lasciamo in dono una pianta, certi che sarà curata nel tempocome il nostro rapporto".

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