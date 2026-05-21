Apollosa, il Comune presenta ai cittadini i nuovi servizi digitali Il sindaco Parente: accompagnare i cittadini nella conoscenza e nell’utilizzo concreto dei servizi

Il Comune di Apollosa, in collaborazione con l’Ufficio per la Transizione al Digitale, promuove un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza dal titolo “Il Comune è con Te”, dedicato all’innovazione e alla semplificazione dei servizi pubblici digitali.

L’evento, che si terrà domani, 21 maggio 2026 alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Apollosa, rappresenterà un momento di confronto e informazione sui nuovi strumenti digitali messi a disposizione dei cittadini.

All’incontro prenderanno parte anche i dipendenti e il personale comunale, a conferma della volontà dell’Amministrazione di promuovere un rapporto sempre più diretto e collaborativo con la cittadinanza, favorendo uno scambio di informazioni utile a rendere i servizi pubblici più vicini alle esigenze del territorio.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Danilo Parente, interverranno la Italia Covino, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, e il Digital Manager, Bruno Formato.

Covino illustrerà i progetti e i finanziamenti che hanno consentito all’Ente di avviare e sviluppare il percorso di digitalizzazione dei servizi pubblici, approfondendo gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari degli interventi realizzati.

Formato entrerà invece nel dettaglio operativo dei nuovi strumenti informatici e dei servizi digitali attivati dal Comune, mostrando ai cittadini le modalità pratiche di utilizzo delle piattaforme e delle applicazioni messe a disposizione dell’utenza.

«Abbiamo investito con convinzione nel processo di digitalizzazione del Comune, attivando servizi e strumenti capaci di rendere più semplice, rapido ed efficace il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione», dichiara il Sindaco Danilo Parente. «Ma innovare non significa soltanto creare piattaforme digitali: significa anche accompagnare i cittadini nella conoscenza e nell’utilizzo concreto di questi servizi. Per questo abbiamo voluto organizzare un momento di incontro e confronto diretto con la comunità, affinché ogni cittadino possa conoscere le opportunità offerte dal Comune e utilizzare al meglio gli strumenti messi a disposizione dall’Ente. Vogliamo un’Amministrazione sempre più vicina alle persone, moderna e accessibile».

L’incontro si inserisce nel più ampio percorso di innovazione e modernizzazione amministrativa avviato dal Comune di Apollosa, con l’obiettivo di favorire accessibilità, partecipazione e semplificazione dei servizi pubblici locali.