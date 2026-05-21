Notte Europea dei Musei "Donne e Radici" al Teatro romano di Benevento Sabato 23 maggio 2026, ore 19.30 - 23.30

In occasione della Notte Europea dei Musei 2026, il Teatro Romano di Benevento propone “Donne e Radici”, un percorso artistico e culturale dedicato alle storie femminili, alla memoria collettiva e al profondo legame con le proprie origini.

L’iniziativa, ideata da Carmen Castiello in collaborazione con il Liceo Musicale G. Guacci, si propone come un’esperienza immersiva capace di intrecciare parole, musica e immagini in un dialogo continuo tra passato e presente, in uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico e culturale sannita.

Alla realizzazione dell’evento partecipano e collaborano Linda Ocone, Francesca Grimieri, Maria Chiara Tedesco, Michele Suppa e Giulia Carangelo.

“Donne e Radici” nasce dal desiderio di dare voce a esperienze femminili che custodiscono, tramandano e trasformano il patrimonio culturale e identitario dei territori, mantenendo vive tradizioni, memorie e appartenenze. Nella straordinaria atmosfera del Teatro Romano, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionale fatto di racconti, suoni e visioni, capace di stimolare riflessione, partecipazione e consapevolezza.

L’evento rappresenta un’occasione per riscoprire il valore della memoria condivisa e il ruolo fondamentale delle donne nella trasmissione culturale, invitando gli spettatori a riconoscersi nelle proprie radici e a guardare al futuro con uno sguardo più autentico e consapevole.

Inserita nel programma della Notte Europea dei Musei 2026, la serata si svolgerà nell’ambito della grande manifestazione internazionale che ogni anno coinvolge musei e luoghi della cultura in tutta Europa, promuovendo nuove forme di partecipazione e fruizione del patrimonio artistico e storico.

Per l’occasione, sarà possibile accedere al Teatro Romano di Benevento con un ingresso simbolico di €1, vivendo un’esperienza culturale unica tra arte, memoria e identità, in una speciale apertura serale dedicata alla condivisione e alla valorizzazione del patrimonio culturale.