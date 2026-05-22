Siglata l’alleanza tra APS "Io X Benevento" e DiCultHer Per accompagnare il territorio dentro le grandi trasformazioni dell'era digitale

Presso il Polo Tecnologico “Cultural Educational Immersive Station” di Benevento l’APS “Io X Benevento” e la DiCultHer – Associazione Internazionale per la Promozione della Cultura Digitale – hanno siglato, giovedì 21 maggio, un accordo di collaborazione destinato a rappresentare molto più di una semplice intesa associativa: un’alleanza culturale, educativa e scientifica per accompagnare il territorio dentro le grandi trasformazioni dell’era digitale.

A firmare il protocollo sono stati i rispettivi presidenti, Giuseppe Schipani e Carmine Marinucci, nel corso di un evento che ha visto relator Nadia De Cristofaro vicepresidente e coordinatrice dell’APS “Io X Benevento”, Aldo Caldarelli responsabile della spin off “in4in”, già partner di “Io X Benevento” in percorsi di innovazione territoriale, e Silvia Mazzeo responsabile della DiCultHer Academy.

L’accordo nasce da una visione comune: costruire una nuova centralità educativa e culturale in cui tecnologia, conoscenza e umanesimo digitale possano integrarsi per generare sviluppo reale. Non una collaborazione formale, ma l’avvio di un percorso strategico orientato a ripensare il rapporto tra persone, comunità e innovazione.

Dal 2008 “Io X Benevento” promuove iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio attraverso cultura, formazione e innovazione. Negli ultimi anni ha avviato, insieme a scuole e partner scientifici, percorsi sperimentali dedicati alla didattica innovativa, all’intelligenza artificiale

e alle tecnologie immersive. Attraverso il Polo Tecnologico “Cultural Educational Immersive Station” e grazie anche ai fondi PNRR, sono stati realizzati innovativi laboratori digital STEM con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e contrastare la povertà educativa. Inoltre, a ciò si aggiungono i recenti progetti pilota nazionali “Scuola Estesa” e “AI Mode”, nati in collaborazione scientifica con INDIRE, per accompagnare la scuola del futuro nelle sfide pedagogiche già contemporanee. In questa prospettiva il digitale viene interpretato non come semplice strumento tecnico, ma come leva di trasformazione culturale e sociale.

Ed è proprio in questo scenario che si inserisce la collaborazione con DiCultHer, autorevole realtà nazionale e internazionale impegnata da anni nella promozione della cultura digitale, dell’educazione al patrimonio culturale e della cittadinanza digitale consapevole. Attraverso una

vasta rete che coinvolge scuole, università, enti di ricerca, istituzioni culturali e amministrazioni pubbliche, DiCultHer rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento italiani nel dibattito sull’umanesimo digitale e sui nuovi modelli educativi legati all’innovazione tecnologica.

L’intesa siglata a Benevento punta infatti a sviluppare una nuova “algoretica” educativo-culturale: una visione capace di integrare il digitale nella dimensione umana, promuovendo responsabilità, coscienza critica e intelligenza culturale nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo condiviso è costruire una rete permanente tra ricerca, scuola, territorio e innovazione, capace di generare opportunità concrete per le giovani generazioni e accompagnare il cambiamento con una visione inclusiva e sostenibile.

Da Benevento parte così un messaggio chiaro: il futuro non si subisce, si costruisce attraverso comunità che condividono conoscenza, innovazione e cultura.