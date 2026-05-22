Procura. un nuovo sostituto in organico: è la dottoressa Viviana Vacca Benevento. Napoletana, questa mattina l'insediamento

Trentadue anni, napoletana, al suo primo incarico. E' la dottoressa Viviana Vacca, nuovo sostituto procuratore di Benevento, questa mattina immessa nel possesso delle funzioni durante una cerimona dinanzi al presidente del Tribunale, Michele Russo, e ai giudici Sergio Pezza e Francesco Murgo.

Il procuratore Nicola D'Angelo l'ha avvertita che "trova un gruppo di colleghi legati e disponibili", rimarcando l'importanza e la delicatezza del ruolo che è chiamata a svolgere.

L'avvocato Fabio Russo, per il Consiglio dell'Ordine, le ha dato il benvenuto ed ha evidenziato la "funzione precipua dell'avvocatura" e i rapporti di collaborazione con la magistratura nella "famiglia giudiziaria". Lei, comprensibilmente emozionata, ha ringraziato tutti. Sotto gli occhi del marito e del loro piccolo.

Con l'arrivo della dottoressa Vacca, l'ufficio inquirente sannita, guidato dal procuratore D'Angelo, ha ora in organico il procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò e i sostituti Marilia Capitanio, Patrizia Filomena Rosa, Flavia Felaco, Olimpia Anzalone, Maria Colucci, Maria Dolores De Gaudio, Stefania Bianco, Giulio Barbato, Chiara Maria Marcaccio e Carmine Pignatiello.



