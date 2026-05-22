Fratelli d'Italia: domenica gazebo al rione Ferrovia Per ascoltare le proposte dei cittadini

Domenica 24 Maggio, in piazza Bissolati, il circolo cittadino “A. GUARRA” di Fratelli d’Italia allestirà un gazebo dalle ore 11,00 alle ore 13,00 al fine di incontrare i cittadini della zona ed ascoltare le loro opinioni, richieste e soprattutto le loro proposte per tentare di risolvere le numerose criticità riscontrate.

Sarà presente anche il Consigliere Comunale Rosetta DE STASIO proprio per portare all’attenzione dell’Amministrazione quanto emergerà dall’incontro, che è il primo di altri già programmati nei prossimi mesi nei vari quartieri della città.

Siamo convinti che nessuno meglio di chi ci abita e ci viva quotidianamente conosca veramente i problemi ed i disservizi di un quartiere, e riteniamo che amministrare e rappresentare la cittadinanza è innanzitutto ascoltare, condividere, confrontarsi, informare. La politica vera è quella che si fa tra la gente: lasciamo agli altri le scelte di palazzo e ci facciamo portavoce delle esigenze autentiche dei cittadini. Una visione moderna che potrà consegnare Benevento al futuro.