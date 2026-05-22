Career day: le imprese del territorio a dialogo con gli studenti L'iniziativa il 25 maggio in piazza Roma

Avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, offrendo ai giovani opportunità concrete di orientamento e crescita professionale. È questo l’obiettivo del Career day programmato da Confindustria Benevento e Istituto Bosco Lucarelli, per il prossimo 25 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, a Piazza Roma in occasione della giornata dell’Arte e della creatività studentesca che coinvolgerà tutti gli Istituti superiori della provincia.

Nello spazio espositivo di Confindustria Benevento, appositamente organizzato, amministratori delegati, CFO e titolari di aziende, risponderanno alle domande e alle curiosità dei ragazzi. Al contempo le aziende aderenti all’iniziativa attraverso dei desk dedicati, incontreranno gli studenti realizzando colloqui di lavoro volti a creare opportunità di inserimento concrete.

Nel corso della giornata interverranno: Andrea Esposito - Laer Spa; Clementina Donisi – Cosmind srl; Filippo Liverini – Mangimi Liverini Spa; Claudio Monteforte – Idnamic Italia Srl; Oreste Vigorito – Gruppo IVPC; Vincenzo Donatiello – Incas Caffè srl; Giovanni Caturano – Mare Group Spa; Livio Ascione – The Thinking Clouds srl; Amerigo Ievoli – Hart Studio srl; Claudia Ciotola – Tempi Moderni; Alessio Zollo – Muga ICT; Stefania Santucci – Edil Molise srl.

Il Career Day è un momento nel quale le imprese del territorio si mettono a disposizione degli studenti delle classi V delle scuole superiori per effettuare colloqui di lavoro.