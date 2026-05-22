Telese: capriolo vicino ad una scuola recuperato e rimesso in libertà Grazie all'intervento del servizio veterinatio dell'Asl

Momenti di apprensione, ma anche di grande partecipazione emotiva, questa mattina a Telese Terme, dove un giovane capriolo, disorientato e spaventato, è stato avvistato all’interno di un terreno recintato nei pressi di una scuola primaria.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’ASL, con il supporto del Servizio di Cattura Guardia ODV operante per conto dell’Azienda Sanitaria, dei Carabinieri Forestali della stazione locale e del supporto tecnico del CRIUV di Napoli.

L’animale è stato recuperato attraverso un’operazione condotta con estrema attenzione e senza modalità traumatiche. Successivamente è stato sedato e sottoposto ad una valutazione sanitaria che ha consentito di accertarne le buone condizioni generali e l’assenza di lesioni.

Conclusi gli accertamenti, il capriolo è stato trasportato in una zona boschiva lontana dal centro abitato, dove è stato rimesso in libertà in totale sicurezza.

L’intervento si è concluso senza alcuna conseguenza né per l’animale né per le persone presenti, suscitando grande emozione tra i cittadini e il personale della scuola che hanno assistito alle operazioni.

Alla Direzione dell’ASL sono inoltre giunti sentiti ringraziamenti da parte dell’istituto scolastico coinvolto, che ha espresso apprezzamento per la professionalità, la sensibilità e la delicatezza con cui è stata gestita l’intera operazione, particolarmente significativa anche sotto il profilo educativo per la comunità.



