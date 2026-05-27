Al Green med di Napoli l'Asia presenta il sistema Tarip La tariffa puntuale misurata sui rifiuti effettivamente prodotti

Da oggi e fino a venerdì l’Asia sarà presente con una propria postazione all’interno del Green Med Expo & Simposium, l’evento annuale che si svolge a Napoli e che mette in rete stakeholder pubblici e privati, imprese, enti e comunità locali per promuovere un’economia circolare, energetica, idrica e urbana sostenibile.

Nella giornata di domani l’Azienda sarà protagonista con un convegno che si concentrerà sulla transizione dalla Tari alla Tarip, la tariffa puntuale misurata sui rifiuti effettivamente prodotti, come metodo per una gestione più giusta e sostenibile per la città di Benevento. Va ricordato che ad aprile si è conclusa l’ulteriore fase di sperimentazione di un sistema, sviluppato insieme all’Unisannio, che ha ottenuto il brevetto da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Domani l’amministratore unico Madaro, insieme al sindaco di Benevento Mastella e docenti dell’Università del Sannio, discuteranno dei risultati raggiunti e si confronteranno con il Comune di Piacenza che ha già attuato il sistema. Nel panel le assessore regionali all’Ambiente Claudia Pecoraro e all’Agricoltura Marica Carmela Serluca, dirigenti, consorzi e associazioni ambientaliste e di consumatori.