Morte Gargani, il cordoglio del sindaco Mastella "Mi legava a lui un antico, sincero e solido rapporto di affetto"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella esprime profondo cordoglio per la dipartita di Giuseppe Gargani, già europarlamentare e sottosegretario alla Giustizia.

"Mi legava a lui un antico, sincero e solido rapporto di affetto che la comune militanza politica, nella Democrazia Cristiana di cui Gargani fu esponente autorevole, colto e intelligente, ha potenziato. La sua dipartita è una tristissima notizia. La mia vicinanza ai familiari".

