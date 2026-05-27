Benevento, con Stadio Giovani rivivi la visita della Strega al Caravaggio VIDEO Le immagini dei giallorossi nella struttura sportiva partenopea per abbracciare la scuola calcio

C'è stato grande entusiasmo al Caravaggio Sporting Village per la visita effettuata dal Benevento Calcio. Una folta delegazione della squadra giallorossa si è recata, la scorsa settimana, presso la bellissima struttura posta a pochi passi dal Maradona e ne hanno ammirato le bellezze, prima di abbracciare gli entusiasti bambini della scuola calcio che si sono lasciati andare a scene di giubilo. Capitan Maita ha portato con sé il trofeo della vittoria del campionato e la Supercoppa che rappresentano lo straordinario double conquistato dal Benevento Calcio: un inedito nella sua quasi centenaria storia. A fare gli onori di casa è stato il presidente Vigorito, accompagnato dalle figlie Rosanna e Valentina che rappresentano le colonne portanti del Caravaggio Sporting Village. Il massimo dirigente giallorosso è stato assalito dai piccoli aspiranti calciatori che gli hanno chiesto innumerevoli selfie e autografi: “È sempre bello quando c'è un cuore giallorosso che batte forte – ha sottolineato Vigorito – in questa struttura più volte ci sono stati questi incontri con il Benevento Calcio, ma soprattutto vedere tutti questi bambini con la maglia della Strega riserva sempre delle particolari emozioni. In loro ho visto l'entusiasmo di giocare a calcio, grazie anche a come vengono allenati e alla bravura degli istruttori che gli stanno trasmettendo la gioia di praticare questo sport. A loro non posso fare altro che dire di proseguire così e di divertirsi”. Una visita particolarmente sentita anche da parte di Floro Flores che al Caravaggio è di casa, considerato che vive a pochi metri dal centro sportivo partenopeo: “Stare a contatto con i bambini è sempre una gioia. Vederli con questo entusiasmo, con il sogno di giocare a calcio, è davvero un qualcosa di indescrivibile. Noi non possiamo fare altro che seguirli, dandogli man forte e inculcandogli i giusti valori, a partire dal senso di appartenenza nei confronti del Benevento Calcio”.