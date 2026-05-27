Prosegue Scuola Estesa: progetto pilotatra innovazione e impact mapping Indire e Aps “Io X Benevento” consolidano il modello di scuola aperta e generativa

Prosegue presso il polo tecnologico “Cultural Educational Immersive Station” il progetto pilota nazionale “Scuola Estesa”, nato dalla sinergia collaborativa tra INDIRE e l’APS “Io X Benevento”, con l’obiettivo di estendere la scuola oltre i confini tradizionali dell’aula e promuovere un

ecosistema educativo aperto, integrato e partecipato.

Il percorso, avviato nell’ambito del patto di collaborazione sottoscritto dai presidenti Francesco Manfredi e Giuseppe Schipani, è giunto oggi al quarto incontro, confermando il valore di una sperimentazione che intreccia ricerca scientifica, innovazione metodologica e sviluppo

professionale.

L’incontro si è svolto negli spazi del Polo Tecnologico “Cultural Educational Immersive Station”, divenuto luogo di riferimento per il confronto tra scuola, ricerca e territorio. Protagonisti della giornata sono stati i docenti degli istituti scolastici coinvolti nella Comunità Educante “Insieme per Benevento”, impegnati in attività laboratoriali orientate alla progettazione collaborativa e alla riflessione condivisa sui nuovi scenari dell’apprendimento.

Al centro dei lavori i laboratori di impact mapping, strumenti strategici per analizzare obiettivi, impatti attesi e connessioni tra attori educativi, utili a costruire percorsi didattici sempre più efficaci, inclusivi e capaci di rispondere alle sfide contemporanee della formazione.

Le attività sono state curate dal gruppo di ricerca INDIRE coordinato da Giuseppina Rita Jose Mangione e Stefania Chipa, prime ricercatrici dell’Istituto, con il contributo di Paola Nencioni e della dottoranda Lydia Zampolini, che hanno guidato i partecipanti in un percorso di approfondimento metodologico volto a rafforzare la dimensione sistemica della progettazione educativa.

Ha coordinato i lavori Nadia De Cristofaro, vicepresidente e coordinatrice dell’APS “Io X Benevento”, favorendo il raccordo tra il gruppo di ricerca INDIRE, le istituzioni scolastiche e la rete territoriale della Comunità Educante “Insieme per Benevento”.

Hanno preso parte alle attività i docenti degli istituti scolastici aderenti al percorso sperimentale: per l’I.C. “G. Pascoli”, Anna Intorcia e Tiziana Grasso; per il Convitto Nazionale “P. Giannone”, Eleonora Bibbò, Gemma Splendiani, Luigina Pilla, Livia Principe, Armida Rossetti, Rossana Simeone e Luigia Torrusio; per l’I.S. “Galilei-Vetrone”, Teresa Cattaneo, Stefania Di Donato e Marina Vesce; per l’I.S. “Palmieri Rampone Polo”, Ada Maria Gloria Anzilotta, Carla Zollo e Mariangela Parente; per l’I.S. “G. Alberti”, Fabiano Romano, per “Un Senso per la Vita ODV”, Giuliana Bozzi; per “Anima Crea Società Cooperativa Sociale ETS”, Margherita Iacovella.

L’atmosfera di lavoro si è caratterizzata ancora una volta per partecipazione, spirito collaborativo e forte condivisione di visioni, confermando come “Scuola Estesa” rappresenti non soltanto un progetto di sperimentazione, ma una concreta comunità di pratica capace di generare innovazione educativa attraverso il dialogo tra scuole, territorio e ricerca.

Il presidente dell’APS “Io X Benevento”, Giuseppe Schipani, ha espresso profonda soddisfazione per il percorso avviato, rivolgendo un sentito ringraziamento al presidente INDIRE Francesco Manfredi per la visione condivisa e per il costante sostegno scientifico e istituzionale al progetto, sottolineando il valore della collaborazione costruita tra ricerca educativa, scuola e territorio.

L’APS “Io X Benevento”, coordinatrice della Comunità Educante “Insieme per Benevento”, rinnova così il proprio impegno nel promuovere percorsi di crescita culturale e pedagogica in sinergia con INDIRE e con le istituzioni scolastiche del territorio, nella prospettiva di una scuola sempre più aperta, flessibile e connessa ai bisogni delle nuove generazioni.