Miasmi impianto biometano Benevento, Pellegrino Mastella chiede controlli Arpac

Il consigliere regionale interviene dopo le segnalazioni di diversi cittadini

miasmi impianto biometano benevento pellegrino mastella chiede controlli arpac
Benevento.  

Il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro) interviene sulla problematica dei miasmi provenienti dall’impianto di biometano situato in via Masseria Corbo, nella zona nord di Benevento, raccogliendo le numerose segnalazioni giunte dai cittadini e dalle associazioni del territorio.
“Nelle ultime settimane - spiega Mastella - si è registrato un crescente disagio tra i residenti dell’area, a cavallo tra i comuni di Benevento e Pesco Sannita, costretti a convivere con odori persistenti e particolarmente intensi, tali da compromettere la qualità della vita quotidiana e generare legittime preoccupazioni per la salute pubblica”.

Pellegrino Mastella evidenzia come, in sinergia con i sindaci dei Comuni di Benevento e Pesco Sannita che si sono già attivati sulla questione, sia stato già formalmente sollecitato un intervento da parte dell’Arpac, al fine di effettuare rilievi puntuali e verificare la conformità delle emissioni dell’impianto rispetto ai parametri previsti dalla normativa vigente.
“È fondamentale – prosegue – che gli enti preposti procedano con la massima tempestività e trasparenza nei controlli, accertando eventuali criticità e adottando, se necessario, tutte le misure utili a garantire il rispetto delle norme e la tutela dei cittadini”.

“Ritengo doveroso - incalza ancora Mastella - effettuare verifiche riguardo al corretto funzionamento di ogni fase del ciclo dell’impianto e alla gestione del digestato che va fatta applicando criteri rigorosi, assicurandosi che le prescrizioni vengano applicate integralmente”.
Mastella sottolinea inoltre come sulla questione si siano già interessati i sindaci di Benevento, Clemente Mastella e Pesco Sannita, Nicola Gentile, con quest'ultimo che ha anche prodotto un esposto-denuncia alle autorità competenti, come pure l’importanza di mantenere alta l’attenzione su un’area già interessata da diverse infrastrutture impattanti: “La transizione ecologica non può prescindere dal rispetto dei territori e delle comunità locali. Occorre equilibrio tra sviluppo e salvaguardia dell’ambiente, evitando che intere zone vengano penalizzate senza un adeguato confronto con i cittadini”.

Infine, il consigliere regionale assicura il proprio impegno “a seguire l’evolversi della vicenda, in costante raccordo con l’amministrazione comunale e gli organi competenti, in modo da fornire risposte chiare e tempestive alla comunità”.

Ultime Notizie