Pago Veiano, consultazione pubblica per la nuova facciata dell’Asilo nido Il Sindaco De Ieso: “Un’iniziativa di democrazia partecipata”

Il Comune di Pago Veiano avvia una consultazione pubblica per coinvolgere i cittadini nella scelta della nuova facciata dell’Asilo nido. L’iniziativa rientra nel percorso di riqualificazione dell’edificio scolastico "Asilo Nido" e consentirà alla cittadinanza di esprimere una preferenza tra tre diverse proposte progettuali elaborate dall’Ufficio Tecnico comunale.

La consultazione si svolgerà dal 28 maggio al 7 giugno 2026 attraverso scheda cartacea da compilare e depositare nelle apposite urne collocate presso il Municipio e il plesso Scolastico. Ogni cittadino potrà esprimere una sola preferenza.

“Abbiamo voluto coinvolgere direttamente i cittadini in una decisione che riguarda un luogo simbolico per le famiglie — dichiara il Sindaco Mauro De Ieso —. L’Asilo nido non è soltanto un edificio: è uno spazio di crescita, di quotidianità e di riferimento per i bambini e per i genitori. Per questo abbiamo scelto di offrire alla comunità la possibilità di scegliere il nuovo volto di questo luogo, tra tre proposte progettuali di grande qualità. Voglio ringraziare pubblicamente l’Ufficio Tecnico per il lavoro straordinario svolto nell’elaborazione delle 3 proposte: un impegno serio, competente e appassionato. Un ringraziamento sincero va a tutti gli uffici del Comune che hanno collaborato con grande spirito di dedizione e di servizio alla realizzazione di questa iniziativa.

Si tratta di un’esperienza quasi unica nel panorama della provincia di Benevento: dimostra che anche un piccolo Comune può praticare una democrazia partecipata autentica, fatta di ascolto e condivisione. L’invito è a partecipare numerosi e a vivere questi giorni come un’occasione di condivisione.”

