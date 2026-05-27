Consegnati lavori sistemazione e stalli sosta alle vie Rosa e Mattei Del Pomerio "Con questo intervento aumentiamo gli spazi per la sosta in due punti importanti"

Il vicesindaco con delega ai Pics Francesco De Pierro e l'assessore ai Parcheggi Attilio Cappa rendono noto che è stata eseguita oggi la consegna dei lavori che prevedono la sistemazione dell'area a parcheggio di Via Salvator Rosa e la realizzazione di una ulteriore area da destinare a parcheggio che sorgerà in Via Mattei/Via del Pomerio. "Con questo intervento aumentiamo gli spazi per la sosta in due punti importanti del sistema viario urbano. Nel dettaglio l'intervento in Via Salvator Rosa contempla il rifacimento completo del pacchetto stradale, la riprofilatura delle pendenze e del sistema di raccolta delle acque meteoriche nonchè la riorganizzazione degli spazi di sosta che consentirà di ricavare 63 posti auto complessivi; l'intervento in Via Mattei/Via del Pomerio prevede la riqualificazione dell'area e la contestuale realizzazione di 14 nuovi stalli di sosta. Le opere sono interamente finanziate con risorse derivanti dalle economie generate dall’attuazione degli interventi di cui al IV Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma del 'Piu Europa' e dalle cosiddette rinvenienze Pics.

