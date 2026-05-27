Benevento: cresce il turismo "aumentano visitatori italiani e stranieri" Petito (Pro loco Samnium) evidenzia segnali incoraggianti

Con l’arrivo della bella stagione cresce il flusso turistico a Benevento. Dopo mesi caratterizzati dalle visite scolastiche provenienti dalla Campania e dalle regioni limitrofe, la città sannita si prepara ora ad accogliere il turismo estivo, con un significativo incremento di presenze italiane e straniere.

A monitorare quotidianamente gli arrivi è l’Info Point turistico di piazza Cardinal Pacca, gestito dalla Pro Loco Samnium. Il presidente Giuseppe Petito parla di segnali incoraggianti e di un trend in costante crescita per le prossime settimane.

“Fino all’inizio di maggio – spiega Petito – Benevento è stata molto frequentata dalle scuole della provincia sannita, ma anche da gruppi provenienti dal Salernitano e dal Casertano. Quest’anno si sono aggiunti anche il Molise e il Lazio, registrando una presenza davvero importante di studenti e docenti in città”.

Terminata la stagione delle gite scolastiche, si apre ora quella del turismo tradizionale, caratterizzato da soggiorni più lunghi e pernottamenti. “Dalla metà di maggio – prosegue il presidente della Pro Loco – è cominciato il vero turismo, quello con permanenze di più giorni. Stiamo accogliendo gruppi sia di mattina che di pomeriggio provenienti da diverse zone d’Italia e dall’estero”.

Particolarmente rilevante il dato relativo ai visitatori stranieri. “Abbiamo registrato una forte presenza di turisti internazionali – sottolinea Petito – soprattutto americani, olandesi e francesi. In questi giorni sono arrivati anche gruppi da Bergamo e numerosi turisti cinesi”.

Secondo Petito, il crescente interesse verso Benevento è legato anche al traffico crocieristico del porto di Salerno. “Molti dei turisti americani presenti oggi e domani in città arrivano proprio dalle crociere attraccate a Salerno, che stanno organizzando escursioni anche nel Sannio. Inoltre – aggiunge – quasi ogni settimana abbiamo gruppi dalla Cina”.

Numeri che confermano il crescente appeal turistico del capoluogo sannita, sempre più inserito nei circuiti culturali e internazionali del Mezzogiorno. Le prossime settimane, complice l’inizio dell’estate, potrebbero consolidare ulteriormente questa tendenza positiva per il territorio e per le attività legate all’accoglienza e alla promozione turistica.