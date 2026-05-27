La filosofia della DOP Economy: si presenta il lavoro di Mauro Rosati

Il 28 maggio - ore 11:00 presso l'Aula Magna Polo didattico Via delle Puglie Unisannio

la filosofia della dop economy si presenta il lavoro di mauro rosati
Benevento.  

Il 28 maggio alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Campus Unisannio di via delle Puglie a Benevento, si terrà la presentazione del volume “La filosofia della DOP Economy”.
Come il cibo di qualità può generare cultura, comunità e futuro di Mauro Rosati, direttore della Fondazione Qualivita e tra i principali studiosi e divulgatori italiani del sistema delle Indicazioni Geografiche. L’iniziativa è promossa dall’AfeLab - Contamination Lab del Corso di Economia Agroalimentare dell’Università degli Studi del Sannio.
Il libro propone una riflessione sulla DOP Economy come modello fondato sulla relazione tra qualità, origine e comunità. Attraverso l’esperienza maturata in oltre venticinque anni nel settore delle Indicazioni Geografiche, Rosati racconta come i prodotti DOP e IGP siano oggi capaci di generare valore economico, rafforzare la coesione sociale, custodire le identità locali e promuovere una nuova cultura del territorio.

In una fase in cui l’agroalimentare italiano è chiamato a confrontarsi con le sfide della competitività internazionale, della transizione ecologica e della sovranità alimentare delle comunità locali, le produzioni certificate assumono un ruolo sempre più centrale per il futuro delle aree rurali e delle filiere minori. Le DOP e le IGP diventano così strumenti strategici per difendere il Made in Italy, sostenere le economie di prossimità e promuovere percorsi di sviluppo radicati nell’identità e nella sostenibilità.

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