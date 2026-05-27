La filosofia della DOP Economy: si presenta il lavoro di Mauro Rosati Il 28 maggio - ore 11:00 presso l'Aula Magna Polo didattico Via delle Puglie Unisannio

Il 28 maggio alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Campus Unisannio di via delle Puglie a Benevento, si terrà la presentazione del volume “La filosofia della DOP Economy”.

Come il cibo di qualità può generare cultura, comunità e futuro di Mauro Rosati, direttore della Fondazione Qualivita e tra i principali studiosi e divulgatori italiani del sistema delle Indicazioni Geografiche. L’iniziativa è promossa dall’AfeLab - Contamination Lab del Corso di Economia Agroalimentare dell’Università degli Studi del Sannio.

Il libro propone una riflessione sulla DOP Economy come modello fondato sulla relazione tra qualità, origine e comunità. Attraverso l’esperienza maturata in oltre venticinque anni nel settore delle Indicazioni Geografiche, Rosati racconta come i prodotti DOP e IGP siano oggi capaci di generare valore economico, rafforzare la coesione sociale, custodire le identità locali e promuovere una nuova cultura del territorio.



In una fase in cui l’agroalimentare italiano è chiamato a confrontarsi con le sfide della competitività internazionale, della transizione ecologica e della sovranità alimentare delle comunità locali, le produzioni certificate assumono un ruolo sempre più centrale per il futuro delle aree rurali e delle filiere minori. Le DOP e le IGP diventano così strumenti strategici per difendere il Made in Italy, sostenere le economie di prossimità e promuovere percorsi di sviluppo radicati nell’identità e nella sostenibilità.