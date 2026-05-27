Provincia: per la rete museale apertura straordinaria il 1 giugno La disposizione in vista della festa della Repubblica

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha dato indirizzi per l’apertura straordinaria della Rete Museale dell’Ente in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, che in questo 2026 celebra gli 80 anni della nascita.

In considerazione che il lunedì la Rete Museale è normalmente chiusa, il Dirigente del Settore Maria Antonietta Jacobellis e il Responsabile della Rete Museale Alfonso Pacilio, al fine di attestare la concreta partecipazione della Provincia alle Celebrazioni dell’Anniversario, hanno pertanto autorizzato l’apertura straordinaria al pubblico per lunedì prossimo 1° giugno 2026 del Museo del Sannio – Chiostro di Santa Sofia, del Museo Arcos e del complesso monumentale della Chiesa di S. Ilario a Port’Aurea.