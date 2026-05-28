Rifiuti: stop al TMB di Casalduni, eliminato anche il sito di Sassinoro

Dalla revisione del piano regionale dei rifiuti agli investimenti per infrastrutture e mobilità, passando per sanità, politiche sociali e viabilità strategica.
La Giunta regionale della Campania, ha approvato una serie di provvedimenti che coinvolgono direttamente anche il territorio sannita.
Tra i temi di maggiore interesse per il Sannio c’è sicuramente quello che riguarda i rifiuti, con particolare attenzione all’aggiornamento del Piano Regionale del ciclo dei rifiuti.
La Giunta, guidata da Roberto Fico, ha infatti approvato modifiche significative alla programmazione impiantistica regionale, con la rimozione del TMB di Casalduni e l’eliminazione del sito di Sassinoro dall’elenco degli impianti previsti.
Una decisione destinata ad avere ricadute importanti sul futuro assetto della gestione dei rifiuti nelle aree interne della Campania.