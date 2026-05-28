Elezione presidente provincia: si vota il 26 luglio Candidature per i sindaci entro il 6 luglio

Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, ha indetto, con proprio Decreto, per domenica 26 Luglio 2026 i Comizi Elettorali per l’Elezione del Presidente della Provincia.

Come previsto dalla legge n. 56 del 2014 e dalle Circolari del Ministero dell’Interno disciplinanti queste elezioni di 2° livello riservata agli

Amministratori Comunali in carica, Lombardi ha disposto per la costituzione di un solo Seggio la cui sede è stata individuata presso la

Sala Angelo Mario Biscardi al piano terra della sede degli Uffici Amministrativi e Tecnici dell’Ente Provincia al Largo Giosuè Carducci in

Benevento.

Può candidarsi alla carica di Presidente il Sindaco in carica in un Comune del Sannio: le Candidature potranno essere presentate all'Ufficio

Elettorale costituito presso la sede istituzionale della Provincia, in Piazza Castello, alla Rocca dei Rettori, dalle 8 alle 20 di domenica 05

luglio 2026 e dalle 8 alle 12 di lunedì 06 luglio 2026. Le Candidature saranno ammesse se sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al

voto. Gli elettori potranno esprimere il proprio voto domenica 26 luglio dalle 8 alle 22 e le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la

conclusione delle operazioni di voto. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014: in altre parole, ciascuna preferenza espressa ha un suo peso specifico a seconda del numero degli abitanti del Comune di cui è Amministratore tanto che i 78 Comuni sanniti sono suddivisi in Fasce e all’elettore viene consegnata una scheda elettorale contraddistinta da un diverso colore (dall’azzuro per i Comuni più piccoli al verde dall’unico Comune, il capoluogo, con il maggior numero di abitanti). Il Segretario Generale della Provincia Maria Antonietta Iacobellis è il Responsabile del Procedimento elettorale.