Benevento, giornata prestigiosa per i quattro under 14 col Club Italia I giallorossi si sono ben mossi sotto lo sguardo attento di Viscidi

Si è svolta nella giornata del 27 maggio, presso il Centro Sportivo Alpha Center di Afragola, la prestigiosa seduta di allenamento organizzata dal Club Italia e riservata ai migliori prospetti della categoria Under 14. Tra i giovani protagonisti dell’appuntamento anche quattro talenti del Benevento Calcio: Enrico Fedele, Gerardo Fortunato, Andrea Pinto e Carlo Mastrovito. I giovani giallorossi hanno preso parte all’allenamento sotto lo sguardo attento del coordinatore nazionale Maurizio Viscidi, vivendo un’importante esperienza di crescita tecnica e formativa insieme ad altri profili selezionati provenienti da diverse realtà calcistiche. Una giornata intensa e ricca di soddisfazioni per il vivaio sannita, che ancora una volta conferma la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile. I quattro calciatori del Benevento si sono distinti per impegno, attenzione e qualità durante tutta la seduta, onorando nel migliore dei modi i colori giallorossi e mettendo in mostra il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. Grande soddisfazione da parte della società, del presidente del vivaio Palermo, del responsabile Puleo e dei coordinatori delle attività di base Pegno e Zotti, che continuano a lavorare con dedizione per valorizzare i giovani talenti del club. La partecipazione all’allenamento del Club Italia rappresenta un importante riconoscimento per i ragazzi e per tutto il settore giovanile del Benevento, sempre più punto di riferimento nella formazione dei giovani calciatori.