Benevento, il ritiro prende forma: test con Roma Primavera e Frosinone Raduno il 6 luglio, si rimane in città fino al 22. Poi partenza per Cascia

Articolato e suggestivo. Il precampionato del Benevento prende forma. C'è qualche dettaglio in più che fa intendere bene come ci si preparerà alla nuova serie B. Innanzitutto c'è la data precisa del raduno. Il Benevento può consentirsi di non perdere giorni per le visite mediche: quelle le ha già svolte prima che finisse la stagione trionfale della promozione. Le visite dunque toccheranno ai nuovi arrivati, che certamente ci saranno per quella data. Il giorno del raduno è fissato per il 6 di luglio, di lunedì.

Il ritiro in due fasi

Sarà suddiviso in due parti ben distinte il ritiro del Benevento, come l'anno scorso. Magari meglio, perchè tanti dettagli sono stati perfezionati dallo staff del Club Manager, Cilento. La prima parte si farà in città, all'Imbriani. Dal 6 al 22 luglio. L'ultimo giorno sarà metà settimana, di mercoledì: il giorno dopo si partirà alla volta dell'Umbria. Ma non solo. Perchè se Cascia sarà il “chek point” d riferimento, è anche vero che la squadra dovrebbe cambiare location a seconda dell'avversario da affrontare. E allora via con le possibili amichevoli.

All'Imbriani torna la Roma Primavera

Come l'anno scorso: nei sedici giorni di ritiro in città ci sarà certamente qualche amichevole, una dovrebbe essere con la Roma Primavera di Federico Guidi. Da stabilire la data e gli orari. Possibile che ci sia anche qualche altro test in casa nel periodo dal 6 al 22 luglio.

La fase delle amichevoli

Il 23 luglio si parte per l'Umbria. Ed è la vera e propria fase delle amichevoli. Ce ne sarà certamente una a Cascia. Scelto un avversario che sulle prime sembra dire poco, ma che nasconde veri e propri “quarti di nobiltà”. Si tratta dell'Ostiamare del presidente Daniele De Rossi. Già proprio Ddr, il tecnico del Genoa, che ha trasmesso tutta la sua esperienza e la voglia di vittoria per riportare l'Ostiamare dopo 36 anni in serie C. Dunque un test probante, oltre che suggestivo per il ruolo di De Rossi. Ma le amichevoli non si chiudono qua. Ce n'è un'altra che lo scorso anno ha portato bene ad entrambe le contendenti, quella tra i giallorossi e il Frosinone. Data orientativa quella del primo agosto. Che dovrebbe anche essere l'ultimo giorno di ritiro fuori sede. Sfida che si dovrebbe giocare a Rieti, considerato che il Frosinone sarà in ritiro al Terminillo, proprio nella provincia reatina.

E' inutile dire che il programma è appena abbozzato e deve essere rifinito. Da considerare che il 9 di agosto è prevista la prima sfida ufficiale della stagione, quella in Coppa Italia contro una squadra di C finita seconda (non quella che vincerà i play off che andrà ad affrontare il Potenza, ma una delle altre due: Catania o perdente di Brescia-Ascoli).