Si presenta 'Il miracolo della medicina nella santità di Padre Pio' Il 10 giugno a Pietrelcina

Un incontro dedicato al dialogo tra scienza, fede e ricerca umana sarà ospitato il 10 giugno 2026 alle ore 18.30 presso il Centro Sociale Grazio Forgione di Piazza SS. Annunziata a Pietrelcina.

L'evento vedrà la presentazione del libro “Il Miracolo della Medicina nella Santità di Padre Pio. Viaggio tra scienza umana e mistero divino”, opera di Giovanni Savignano, pubblicata da Infuga Edizioni.

L'iniziativa è promossa con il patrocinio dei Comuni di Pietrelcina e Gesualdo e rappresenta un'importante occasione di riflessione sul rapporto tra conoscenza scientifica e dimensione spirituale, attraverso la figura di Padre Pio e l'analisi di quei fenomeni che continuano a suscitare interesse e dibattito.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e del sindaco di Gesualdo, Domenico Forgione.

Seguiranno gli interventi di Padre Fortunato, Guardiano del Convento di Pietrelcina, di Padre Antonio del Convento di Pietrelcina e di Gianni Mozzillo, presidente del Premio Internazionale San Pio da Pietrelcina.

Particolarmente attesa la presenza dell'autore Giovanni Savignano, che dialogherà con il pubblico illustrando i contenuti del volume e il percorso di ricerca che ha portato alla sua realizzazione.

L'appuntamento si propone come un momento di approfondimento culturale e spirituale, aperto a quanti desiderano confrontarsi sul significato della santità di Padre Pio e sul delicato confine tra la spiegazione scientifica e il mistero della fede.