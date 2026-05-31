Restauro Arco Traiano, Mastella: "Intervento fondamentale servono tempi rapidi" "Limitare disagi per residenti, attività e visitatori"

Sono iniziati gli interventi di restauro sull'Arco di Traiano, uno dei monumenti simbolo della città di Benevento e tra le più importanti testimonianze dell'epoca romana nel Mezzogiorno. Un'opera di conservazione disposta dal Ministero della Cultura e affidata alla supervisione della Soprintendenza, che seguirà ogni fase dei lavori.

Sul tema è intervenuto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha sottolineato il ruolo dell'amministrazione comunale nel procedimento e l'interesse con cui il Comune segue l'evoluzione del cantiere.

«L'Arco di Traiano è oggetto di un intervento di restauro disposto dal Ministero della Cultura. Il lavoro è commissionato e supervisionato, in tutto e per tutto, dalla Soprintendenza e naturalmente il Comune è semplice spettatore», ha dichiarato il primo cittadino.

Pur non avendo competenze dirette nell'esecuzione dell'intervento, Palazzo Mosti guarda con particolare attenzione all'operazione di recupero del monumento. «Spettatore sì, ma interessatissimo», ha aggiunto Mastella, evidenziando l'importanza dell'opera per la tutela e la valorizzazione di uno dei beni culturali più rappresentativi della città.

Il sindaco ha espresso piena fiducia nell'utilità dell'intervento, definendolo essenziale sotto il profilo conservativo. Allo stesso tempo ha rivolto un appello affinché i lavori possano essere completati in tempi contenuti, limitando al massimo gli inevitabili disagi che un cantiere di tale portata comporta per residenti, visitatori e attività della zona.

«Non ho dubbi sul valore e sull'utilità conservativa dell'intervento, auspico tempi rapidi e la minimizzazione dei disagi per i cittadini. Su questo sollecito sensibilità, attenzione e cooperazione istituzionale», ha concluso Mastella