A Benevento debutta le voci della Rocca Il 1 e 2 giugno lo spettacolo chiude l’edizione 2026 di “Racconti per Ricominciare”

Va in scena per la prima volta “Le voci della Rocca”, il nuovo spettacolo teatrale scritto da Antonio Marfella e prodotto da Ente Teatro Cronaca, con la regia di Claudio Di Palma e gli attori Antonio Marfella, Valentina Martiniello, Domenico Palmiero.

Appuntamento domani, lunedì 1, e dopodomani, martedì 2 giugno, alle ore 18.30, presso i giardini della Rocca dei Rettori di Benevento, recentemente riaperti al pubblico.

Lo spettacolo chiude l’edizione 2026 di “Racconti per Ricominciare”, il festival ideato da Vesuvioteatro con la direzione artistica di Claudio Di Palma e il coordinamento di Giulio Baffi.

Fortemente voluto da Provincia di Benevento e Sannio Europa, società in house che cura e gestisce la rete museale provinciale, “Le voci della Rocca” nasce con l’obiettivo di trasformare il teatro in strumento di promozione e valorizzazione del sito.

Il testo si sviluppa in tre racconti scritti appositamente per Benevento, legati alla storia della Rocca dei Rettori:

1. L’assassinio di re Andrea d’Ungheria e il macabro arrivo di Carlo d’Artus

2. Ettore Sabariano, Andreone degli Artusini e Luca Maso degli Albizzi*

3. Badessa Betlemme – Gerardo di Buonalbergo – Abate Rachisio

“Abbiamo voluto fortemente questo spettacolo perché crediamo che la valorizzazione del patrimonio culturale passi anche attraverso linguaggi innovativi capaci di coinvolgere e appassionare il pubblico. - dichiara, l’amministratore unico di Sannio Europa, Raffaele Del Vecchio - Su nostra indicazione, il testo è stato scritto appositamente per la Rocca dei Rettori. Abbiamo messo a disposizione di Antonio Marfella tre storie di personaggi realmente esistiti: ne sono nati tre racconti intensi, radicati nella memoria di questo luogo, che restituiscono la complessità della Rocca, fortezza, sede del potere, ma anche spazio di prigionia, attesa e resistenza.

La scelta di portare il teatro all’interno del nostro sito nasce dalla volontà di restituire alla città un’esperienza culturale che unisca conoscenza, emozione e identità. Seguendo l’indirizzo politico del Presidente della Provincia, Nino Lombardi, puntiamo a far sì che la Rocca non sia soltanto un contenitore di storia, ma un luogo vivo, capace di parlare anche attraverso nuovi linguaggi.

Invito tutti gli appassionati a partecipare: ascoltare le voci della Rocca significa riscoprire le radici della nostra comunità”.