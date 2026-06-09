Paupisi celebra "Le Nostre Olimpiadi": una festa di sport, inclusione e crescita Il sindaco Coletta: “La scuola è un presidio fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi”

Una giornata all'insegna dello sport, della condivisione e dei valori educativi quella vissuta a Paupisi in occasione della IV edizione de “Le Nostre Olimpiadi – Sorrisi in Movimento”, l'evento promosso dall'Istituto Comprensivo che ha visto protagonisti gli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

La manifestazione ha rappresentato molto più di una semplice giornata sportiva: attraverso il gioco, il movimento e la partecipazione attiva, bambini e ragazzi hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con valori fondamentali come l'inclusione, il rispetto delle regole, la legalità, l'impegno e lo spirito di squadra. A sottolineare il successo dell'iniziativa è stata anche l'Amministrazione Comunale, che ha espresso il proprio plauso all'Istituto Comprensivo per l'organizzazione dell'evento e per il significativo messaggio educativo trasmesso agli studenti. L'entusiasmo dei ragazzi, il coinvolgimento delle famiglie e la dedizione dei docenti hanno reso la giornata un momento particolarmente significativo per l'intera comunità paupisana, confermando il ruolo centrale della scuola nella crescita delle nuove generazioni. Particolarmente emozionante è stato il momento dedicato alle maestre Rita Cipollone e Maria Rita Rillo, che dal prossimo settembre lasceranno il servizio scolastico per raggiungere il traguardo della pensione. Un riconoscimento sentito per due figure che hanno contribuito con professionalità, passione e dedizione alla formazione di intere generazioni di studenti.

Il sindaco Coletta: "Scuola presidio fondamentale per il futuro"

La manifestazione è stata anche l'occasione per festeggiare i bambini che si preparano a vivere una nuova fase del proprio percorso scolastico: dai piccoli della Scuola dell'Infanzia pronti a iniziare la Primaria agli alunni delle classi quinte che il prossimo anno entreranno nella Scuola Secondaria di I grado. Un incoraggiamento speciale è stato rivolto inoltre agli studenti delle classi terze, chiamati nei prossimi giorni ad affrontare l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. “Manifestazioni come ‘Le Nostre Olimpiadi – Sorrisi in Movimento’ rappresentano un esempio concreto di come la scuola riesca a educare attraverso la partecipazione, il rispetto delle regole e la condivisione -, ha dichiarato il sindaco Salvatore Coletta -. Vedere tanti bambini e ragazzi vivere con entusiasmo una giornata all'insegna dello sport e dei valori è motivo di grande soddisfazione per l'intera comunità. La scuola è un presidio fondamentale per la crescita culturale e umana dei nostri giovani e l'Amministrazione continuerà a sostenerla con convinzione, investendo sul futuro delle nuove generazioni”. Sulla stessa linea il presidente del Consiglio comunale con delega all'Istruzione, Dario Orsillo, che ha evidenziato il valore sociale dell'iniziativa. “Questa manifestazione ha saputo coniugare perfettamente sport, inclusione, educazione e senso di appartenenza alla comunità. È stato emozionante osservare la partecipazione degli studenti, l'impegno dei docenti e la vicinanza delle famiglie. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutto il personale scolastico e un pensiero particolare alle maestre Rita Cipollone e Maria Rita Rillo, che lasciano un'importante eredità educativa. Ai ragazzi che si apprestano ad affrontare nuovi percorsi scolastici e agli studenti impegnati negli esami auguro di guardare al futuro con fiducia, determinazione e curiosità”. L'Amministrazione Comunale ha infine rivolto un ringraziamento alla dirigente scolastica Marlène Viscariello, ai docenti, al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie per aver contribuito alla riuscita di una giornata ricca di emozioni e significato, rinnovando il proprio impegno a sostenere il mondo della scuola quale luogo privilegiato di formazione, inclusione e crescita civile. Un messaggio chiaro che guarda al futuro: continuare a investire sui giovani, considerati il patrimonio più prezioso della comunità.