Trasporti, Errico (FI): "Ho firmato la richiesta di Consiglio monotematico" Il Sannio non può continuare a pagare il prezzo di disservizi e ritardi”

“Ho sottoscritto con convinzione la richiesta di convocazione di un Consiglio regionale monotematico dedicato al trasporto pubblico, perché la mobilità rappresenta una delle principali emergenze che la Campania e, in particolare, il Sannio si trovano ad affrontare quotidianamente”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, tra i firmatari dell'iniziativa promossa dalle forze di opposizione in Consiglio regionale. “Parlare di trasporti significa parlare del diritto allo studio, al lavoro, all'accesso ai servizi e alle opportunità. È una questione che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività dei territori interni, troppo spesso penalizzati da infrastrutture inadeguate e da collegamenti inefficienti”.

Errico richiama l'attenzione sulle numerose criticità che interessano il territorio sannita e che da anni attendono risposte concrete. “Le problematiche che riguardano Eav e l'intero sistema della mobilità regionale sono sotto gli occhi di tutti. Disservizi, soppressioni, ritardi e difficoltà organizzative continuano a creare enormi disagi a pendolari, studenti e lavoratori. Una situazione che non può essere considerata ordinaria e che richiede un'assunzione di responsabilità da parte della Regione”.

Particolare attenzione viene rivolta alla linea ferroviaria Napoli-Benevento via Cancello, la cosiddetta Valle Caudina, da tempo al centro delle proteste dei pendolari. “La Valle Caudina continua a rappresentare una delle vertenze più delicate per il nostro territorio. I ritardi accumulati negli interventi infrastrutturali, l'incertezza sui tempi di completamento dei lavori e la mancanza di un cronoprogramma chiaro stanno determinando conseguenze pesanti per migliaia di utenti che quotidianamente si spostano tra il Sannio e l'area metropolitana di Napoli. È indispensabile conoscere con precisione lo stato di avanzamento delle opere, i tempi effettivi per il ripristino completo del servizio ferroviario e le misure che la Regione intende adottare per limitare i disagi”. Secondo il consigliere regionale azzurro, il Consiglio monotematico dovrà rappresentare un momento di verità e di confronto istituzionale. “Chiederemo risposte puntuali sul futuro del trasporto pubblico regionale, sulla gestione di Eav, sugli investimenti programmati e sulle azioni necessarie per garantire servizi efficienti ai cittadini. Non servono annunci, ma risultati concreti. Le aree interne non possono continuare a essere considerate periferiche nelle politiche regionali della mobilità».