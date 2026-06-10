“Il Telesia for Peoples porta bene e siamo orgogliosi di premiare quest’anno Maria Rosaria Rondina di Benevento, finalista alla trasmissione di Rai 1 “The Voice Kids”. La giovanissima artista riceverà il Premio ‘Amici del Telesia for Peoples 2026’ come è accaduto nelle ultime tre edizioni per Le One, Samurai Jay e Francesco Da Vinci”. Così gli organizzatori dell’evento annunciano la partecipazione dell’artista Maria Rosaria Rodina che ha conquistato per la sua bravura il cuore degli italiani e l’attenzione dei Maestri (Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt) del talent show campione d’ascolti, presentato da Antonella Clerici in prima serata su Rai 1. “Da sette anni – aggiungono gli organizzatori - intendiamo non a caso valorizzare i giovani talenti della Campania: per questa edizione 2026 la scelta è ricaduta sulla giovanissima Maria Rosaria Rondina, per l’impegno, la professionalità e la semplicità con la quale riesce a trasmettere a tanti suoi coetanei l’importanza di credere sempre nei loro sogni”. Maria Rosaria Rondina, classe 2013, è nata a Benevento e da sempre ha coltivato la sua passione per il canto, supportata costantemente dai suoi genitori Alfredo e Rosanna De Pierro. La giovanissima cantante salirà sul palco del “Telesia for Peoples” nella serata conclusiva dell’evento, in programma nelle Terme di Telese il prossimo 12 luglio.
Telesia for Peoples, tra i premiati anche la giovane Maria Rosaria Rondina
L'artista sannita è stata protagonista nel talent show di Rai 1 "The Voice Kids"
Telese Terme.