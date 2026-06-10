Telesia for Peoples, tra i premiati anche la giovane Maria Rosaria Rondina L'artista sannita è stata protagonista nel talent show di Rai 1 "The Voice Kids"

“Il Telesia for Peoples porta bene e siamo orgogliosi di premiare quest’anno Maria Rosaria Rondina di Benevento, finalista alla trasmissione di Rai 1 “The Voice Kids”. La giovanissima artista riceverà il Premio ‘Amici del Telesia for Peoples 2026’ come è accaduto nelle ultime tre edizioni per Le One, Samurai Jay e Francesco Da Vinci”. Così gli organizzatori dell’evento annunciano la partecipazione dell’artista Maria Rosaria Rodina che ha conquistato per la sua bravura il cuore degli italiani e l’attenzione dei Maestri (Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt) del talent show campione d’ascolti, presentato da Antonella Clerici in prima serata su Rai 1. “Da sette anni – aggiungono gli organizzatori - intendiamo non a caso valorizzare i giovani talenti della Campania: per questa edizione 2026 la scelta è ricaduta sulla giovanissima Maria Rosaria Rondina, per l’impegno, la professionalità e la semplicità con la quale riesce a trasmettere a tanti suoi coetanei l’importanza di credere sempre nei loro sogni”. Maria Rosaria Rondina, classe 2013, è nata a Benevento e da sempre ha coltivato la sua passione per il canto, supportata costantemente dai suoi genitori Alfredo e Rosanna De Pierro. La giovanissima cantante salirà sul palco del “Telesia for Peoples” nella serata conclusiva dell’evento, in programma nelle Terme di Telese il prossimo 12 luglio.