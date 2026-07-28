Benevento tra le città più calde d'Italia: in arrivo picchi fino a 40-41 gradi Allerta per le persone fragili, le raccomandazione del presidente dell'Ordine dei medici, Milano

Dopo una breve tregua, il caldo torna a stringere la Campania e il Sannio si prepara a vivere i giorni più difficili dell'estate. Le previsioni annunciano la quarta ondata di calore della stagione, con un'impennata delle temperature destinata a riportare Benevento ai vertici della classifica delle città più roventi del Paese.

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, il capoluogo sannita raggiungerà infatti i 40 gradi, con punte che potrebbero toccare i 41, entrando nel ristretto gruppo delle città italiane più calde insieme a Firenze e Terni. L'ondata di calore, alimentata dall'anticiclone africano, farà registrare valori fino a 7-8 gradi superiori alla media del periodo e dovrebbe protrarsi almeno fino ai primi giorni di agosto.

Per questo il Ministero della Salute ha previsto il livello di allerta arancione, invitando la popolazione a limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata. L'allarme riguarda soprattutto le persone più fragili.

A riguardo Luca Milano, presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento, commenta: "Sono temperature torride che fanno male alla salute di tutta la popolazione. I primi segnali da non sottovalutare sono spossatezza, crampi muscolari, sete intensa, tachicardia e gonfiore alle caviglie. Se la sintomatologia peggiora bisogna chiamare immediatamente il 118".

Dunque raccomanda “di bere frequentemente acqua, anche in assenza dello stimolo della sete, evitare attività fisica e spostamenti tra le 11 e le 18, indossare abiti leggeri e di colore chiaro e non modificare autonomamente le terapie farmacologiche, in particolare quelle antipertensive. Fondamentale anche la corretta conservazione di farmaci e alimenti, che con le alte temperature possono deteriorarsi più rapidamente”.

C'è infine un appello al senso civico. “In una città dove il caldo estremo può trasformarsi in un rischio concreto per la salute, una visita o una telefonata a un anziano che vive solo possono fare la differenza. Un gesto semplice che, nei giorni più torridi dell'estate, può contribuire a salvare una vita”.