La Serie B comunica date e orari delle prime cinque giornate Il Benevento esordirà sabato 22 agosto alle 21 al Vigorito contro il Modena

La Lega di serie B ha reso note le date e gli orari delle prime cinque partite del prossimo campionato. Il Benevento esordirà sabato 22 agosto alle 21 contro il Modena. L'open day venerdì 21 agosto alle 20,30 con la sfida tra Vicenza e Catanzaro.

Riguardo al Benevento si replica ancora al Vigorito domenica 30 alle 21, quindi in posticipo, contro il Sudtirol (anticipo al venerdì tra Cremonese e Modena alle 20,30).

Terza giornata per il Benevento ad Ascoli il 5 settembre, per la prima volta di pomeriggio, alle 17,15 (posticipo il lunedì 7 settembre con la supersfida Palermo-Sampdoria)

Quarta giornata in anticipo per il Benevento di Floro Flores: c'è l'appuntanento speciale contro l'Hellas Verona di Marco Baroni e si gioca venerdì 11 settembre alle 21.

Quinta giornata in campo esterno, a Carrara: appuntamento canonico per la serie B sabato 19 settembre alle 15.